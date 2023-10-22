66歲武打巨星被粉絲追住攞簽名當場黑面皺眉　網民竟一面倒讚好？

現年66歲的元彪由5歲開始跟京劇名武生于占元學藝，是「七小福」之一，以動作靈活見稱的他曾拍過不少膾炙人口的電影，至今都是經典。不過元彪自從1993年移民後逐漸減產，直至近年主力在內地發展的他接拍不少網絡大電影。早前有網民上載了一段短片，記錄了粉絲向元彪攞簽名的過程，但片中所見元彪面露不悅，表情亦十分不耐煩，掀起網民熱議！

元彪是「七小福」之一。（視覺中國）

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該網民寫道：「元彪被粉絲要簽名時，元彪看了他一眼直接走了出去，粉絲追到門口時，元彪也是無奈的給他簽了，這樣的表情你看懂了嗎？」片中所見，一身休閒打扮的元彪在工作人員陪同下，步出酒店大堂，期間有一名男粉絲突然衝上前，並遞上紙筆，元彪看了一眼後未有理會，繼續向前行，但該名粉絲緊隨其後追上前，此時元彪眉頭緊皺，似乎甚為不悅，但見粉絲鍥而不捨，元彪唯有企定定幫對方簽名，但表情似乎極不耐煩。

有粉絲衝上前，並遞上紙筆。（影片截圖）

對此，網民不但沒有指責元彪耍大牌，反而一面倒讚好：「拿白紙簽字誰簽誰是傻子，別以為簽名沒用在別有用心的人手裏一個簽名就可以凍結你全部資產」、「拿個本子不好嘛，拿張白紙」、「好歹拿個紀念品什麼的」、「你準備個照片人家能不簽嗎，拿張破紙是粉絲還是湊熱鬧」？

表情似乎極不耐煩。（影片截圖）