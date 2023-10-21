伍仲衡連環讀錯歌手名　自認老花兼太忙：完全係眼睛問題

伍仲衡日前為《第21屆CASH金帆音樂獎》揭曉最後五強名單時，因連環讀錯歌手名字而被網友批「零尊」，今晚（21日）伍仲衡在上水舉行鋼琴集簽名會時，他表示全因老花惹的禍：「拎到名單時我都『死啦 ，睇唔到啲字』，佢啲字真係好細，我睇到化開咗，讀到某啲字我唔肯定係咩，我又無理由問人，於是照讀，但有幾隻字讀錯，當場我都有同佢哋講唔好意思並即時更正，下次唔該啲字大隻啲。」



伍仲衡下月踏入50歲，粉絲為佢舉行生日宴，30位圍酒席一小時售罄。（陳順禎攝）

問到事前是否應該先睇一次名單，伍仲衡認衰，指自己太忙，到場才有空睇名單，他又否認因掛住做《中年好聲音2》評判，並謂樂壇新人太多，無可能全部認識：「我會欣賞好作品，譬如炎明熹、張天賦、林家謙。加上而家擺上網就可以發表作品，我真係識唔晒，不過我會再去留意多啲新人作品。（但Howie同Gin Lee都有一定年資。）我真係睇唔到企人邊，口快快讀咗兒字，完全係眼睛問題，應該配老花眼鏡。」

伍仲衡下月踏入50歲，粉絲為佢舉行生日宴，30位圍酒席一小時售罄。（陳順禎攝）

喺今日簽名會上，支嚳儀和涂家堯特意撐場，並獻唱《愛你躲你》、《餘震》，伍仲衡透露鋼琴集原先預計發行一千本，但銷售理想再加印，而為怕運送過程會有損毀，老婆仲做埋包裝工人，令他十分感動。

伍仲衡話自己有老花，所以先會連環讀錯名。（ 陳順禎攝）

支嚳儀、涂家堯特意到場支持伍仲衡，支嚳儀更預先送上生日蛋糕。（陳順禎攝）