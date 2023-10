唐詩詠激罕性感有驚喜　開窿裙騷身材上圍升級震撼視覺

現年42歲的無綫視后唐詩詠去年底約滿離巢,與無綫結束近20年的賓主關係,無約一身輕的她放慢腳步工作,生活愜意。早前她接受訪問時就表示離巢後已習慣在外面工作,她從來也是自己理自己的人,會好清楚自己要做些什麼,在接Job方面沒有好大困難,揚言現在可以自己挑選工作,想做自己想做的東西是很開心的,酬勞亦是開心價。雖然唐詩詠目前沒有拍戲拍劇,大家未能在熒幕上看到她,但她也有於IG分享生活日常點滴,更新近況。

唐詩詠素顏都好靚。(IG/@natalietong53)

前日唐詩詠就上載了多張她身穿性感開胸連身裙的靚相,以英文留言寫道:「he only thing that is stopping you from where you are to where you want to go is your comfort zone💗💗💗 (他是唯一阻止你從現在的位置到達你想去的地方的東西是你的舒適圈💗💗💗) 」相中的她穿上她形容是死亡芭比粉紅的連身裙,又笑言自己用了三日時間去接受這個顏色。由於裙子的胸口開了個大窿,超低胸的設計盡騷她的誘人身材,激罕性感且看來上圍升級了,相當有驚喜。不少網民都留言大讚她又靚又性感,十分迷人。

唐詩詠真係點睇都唔似42歲。(IG:@natalietong53)

點擊睇Natalie最新性感LOOK以及她的其他靚相:

+ 9

點擊睇網民偶遇Natalie的合照,以及她的其他靚相:

+ 24

點擊睇黃翠如與Natalie素顏食雪糕靚樣: