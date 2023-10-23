97《天龍八部》演員上節目掘金 眾人盡力扮後生唯獨一人逆齡生長
撰文：黃梓恒
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最近抖音平台有一段舊片翻hit，震撼不少內地網民。事緣內地綜藝節目《王牌對王牌》第4季曾找來97版《天龍八部》一班演員上台唱劇集主題曲，重現當年經典畫面。當然，劇集距今已有一段時間，各演員為了重現當年都要盡力扮後生，但唯獨一人竟然逆齡生長！
一眾主演包括陳浩民、樊少皇、李若彤、何美鈿、李鴻傑、李國麟、潘志文、劉玉翠、黃日華在節目上重聚，均以當年劇中造型亮相。雖然距離劇集播出至今已經26年，但眾人依然深受觀眾喜愛。當中飾演鍾靈的何美鈿，凍齡樣貌引來網民熱烈討論，紛紛大讚鍾靈妹妹依然像少女一樣美麗動人！何美鈿當年出演《天龍八部》時只有21歲，嬌小的身材，水汪汪的大眼睛，典型的古裝美女。擁有Baby Face的她多年來都樣貌都沒有什麼變化，果然是天生麗質，甚至有點逆齡生長！
擁有不老童顏的「最靚小師妹」何美鈿曾留言：「當年TVB從運動隊選到我去香港交流兩年，《天龍八部》是我約滿前的最後一部戲。為了留下美好回憶，特地帶了相機去跟大家拍照，自己默默保存多年！今天這些合影居然重見天日，得到那麼多祝福，心裡很是高興！特地上來，對大家表示感謝！」，不少網友都稱滿滿都是回憶！