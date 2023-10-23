97《天龍八部》演員上節目掘金　眾人盡力扮後生唯獨一人逆齡生長

最近抖音平台有一段舊片翻hit，震撼不少內地網民。事緣內地綜藝節目《王牌對王牌》第4季曾找來97版《天龍八部》一班演員上台唱劇集主題曲，重現當年經典畫面。當然，劇集距今已有一段時間，各演員為了重現當年都要盡力扮後生，但唯獨一人竟然逆齡生長！

1997年TVB拍攝的《天龍八部》絕對是不少觀眾心目中的經典。（網上圖片）

最近片段在網上翻hit。（抖音截圖）

最近片段在網上翻hit。（抖音截圖）

最近片段在網上翻hit。（抖音截圖）

一眾主演包括陳浩民、樊少皇、李若彤、何美鈿、李鴻傑、李國麟、潘志文、劉玉翠、黃日華在節目上重聚，均以當年劇中造型亮相。雖然距離劇集播出至今已經26年，但眾人依然深受觀眾喜愛。當中飾演鍾靈的何美鈿，凍齡樣貌引來網民熱烈討論，紛紛大讚鍾靈妹妹依然像少女一樣美麗動人！何美鈿當年出演《天龍八部》時只有21歲，嬌小的身材，水汪汪的大眼睛，典型的古裝美女。擁有Baby Face的她多年來都樣貌都沒有什麼變化，果然是天生麗質，甚至有點逆齡生長！

感覺同當年真係冇咩分別。（抖音截圖）

李若彤拍埋就老咗少少。（抖音截圖）

擁有不老童顏的「最靚小師妹」何美鈿曾留言：「當年TVB從運動隊選到我去香港交流兩年，《天龍八部》是我約滿前的最後一部戲。為了留下美好回憶，特地帶了相機去跟大家拍照，自己默默保存多年！今天這些合影居然重見天日，得到那麼多祝福，心裡很是高興！特地上來，對大家表示感謝！」，不少網友都稱滿滿都是回憶！

照片中李若彤、何美鈿、趙學而、劉玉翠、黃𨥈瑩等一齊同框合影。（微博照片）

而陳浩民和樊少皇也亮相其中。（微博照片）

何美鈿憑住甜美的樣子，加上一雙水汪汪的大眼睛，於《天龍八部》中飾演段譽同父異母的妹妹鍾靈，令人印象難忘。（微博照片）

何美鈿當年仲收集了劉玉翠、黃𨥈瑩與李若彤的簽名！（微博照片）

現年43歲的何美鈿近年主力在大陸發展，樣子至今依然keep得好好，常被網民大讚她青春不老，仿佛吃了防腐劑似的。(微博照片)