鄭容和訪澳為巡演揭幕唱足3小時　開場即講「我想死你們了」

CNBLUE鄭容和日前(21日)在澳門舉行演唱會《2023 JUNG YONG HWA LIVE IN MACAU 'Your City'》,為是次巡演展開序幕,他開場即帶來新專輯新歌《SEASON OF LOVE》,又唱又跳炒熱現場氣氛。相隔幾個月到訪澳的鄭容和隨即用中文與現場粉絲打招呼,大聲講到「我想死你們了!」



鄭容和早前在澳門舉行個人演唱會,為是次巡演展開序幕。

鄭容和在演唱會中唱出了多首人氣歌曲,包括《Your City》、《One Fine Day》和《你為我著迷》等,現場氣氛非常熱烈。他表示出道已14年,由27歲首次開個人演唱會到34歲,有賴大家一直的支持,因而讓他感到很幸福。鄭容和講到今年已是第二次訪澳,雖然開心可以經常見到大家,但也擔心粉絲會厭倦,幸好大家並沒有嫌棄他。

鄭容和大讚澳門粉絲熱情,現場氣氛熱鬧!

鄭容和坦言有一段時間覺得在粉絲前面表示是理所當然,但後來漸漸明白到並非如此並大方表白:「你們原來是最珍貴的禮物,最重要還是你們的陪伴。」他亦表示現在仍未到達全盛期,日後會保持新人的態度做得更好,成為粉絲心中最驕傲的歌手。心情相當好的鄭容和最後兩度Encore,唱出CNBLUE代表歌《Can't Stop》,跳唱超過三年才結束演唱會。

鄭容和唱足三小時,encore兩次誠意十足。