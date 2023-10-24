張景淳呂慧儀被指同居 女方大方回應當中一句話透露二人關係⋯⋯

由張景淳與呂慧儀所組成的「龔水CP」在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，備受視迷喜愛，兩人因此而傳出緋聞。日前有網友上載了兩張張景淳搭巴士睡覺的相片上網，指他由屯門搭巴士到深圳灣，激讚《愛回家》的「龔燁」很靚仔。不過有心水清的網民便留意到他出發的地點，正是「熊若水」呂慧儀與家人所居住的地區。

呂慧儀今日出席劇集宣傳活動。（梁碧玲攝）

呂慧儀今日（24/10）現身電視城出席無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》宣傳造勢活動，接受《香港01》訪問時表示：「我覺得佢好犀利，瞓覺都可以Keep到個形象，如果畀我就一定好樣衰，因為我可能會瞓到流晒口水。不過有時我哋作為公眾人物，最尷尬嘅地方就係喺一啲地方休息瞓著咗，就有啲朋友行過就好想同你影相，但未等到醒，佢哋就影咗幾張相，咁所以如果可以嘅話，就梗係醒咗問聲可唔可以影相，咁樣就比較好啲。而家咁被人影咗個瞓覺樣就比較尷尬。（你之前有冇試過被人偷影過？）我試過擘大個口食緊嘢嘅時候，就畀人偷影過。不過算啦，唔緊要，我放棄咗偶像派呢條路已經好耐。（網民懷疑你同張景淳同居？）佢住同我住嘅地方都有一段距離，而我就同自己屋企人住嘅。（大家住同一區，會唔會得閒出嚟見面食飯？）而家都好少，因為大家都各有各忙。」