90年代性感女神曾現殘樣最新生圖曝光　馬天佑5字大爆真實狀態

香港娛樂圈在90年代盛產各種女神，每位都獨具個人特色和美態，辨識度好高，更位位都是純天然美女，絕非現在的一眾網紅樣可以媲美。昨日 （25日）剛踏入52歲的朱茵便是其中一位90年代性感女神，是公認的極品美女。

朱茵。（微博@taoxinxu釋凡）

朱茵當年憑住紫霞仙子一角而成為了大家心目中的女神，雖然她如今已青春不再，但多年來一直保養得宜，無論樣貌和身材都keep得好好，恍如吃了防腐劑，是圈中的凍齡女神。朱茵成為人妻人母後便主力照顧家庭，甚少參與幕前演出，至近年囡囡逐漸長大，她才復出參演內地綜藝節目，月前更接拍了ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》。早前就有網民分享了她偶遇朱茵在維園拍戲的照片，原相機鏡頭下的朱茵，未知是否受到現場昏暗燈光的影響，她的面色看來發黃黯淡無光，面容略帶憔悴，一雙大眼袋也相當明顯，令網民留言慨嘆：「紫霞仙子也老了。」

朱茵單眼這一幕絕對是經典中的經典。（電影畫面）

日前馬天佑就在主題樂園偶遇女神，他於社交網分享了兩人的合照，並發文寫道：「OMG！竟然遇到朱茵！在魔雪奇綠世界親眼看到朱茵！太。有。氣。質。了！真是充滿驚喜的地方。」就憑馬天佑這5字形容，就知朱茵真人是有多漂亮，而從他上載的照片可見，原相機下的朱茵真是好靚女，即使只是化上淡妝亦難掩她的美艷動人仙女氣質，而且真的很顯年輕，完全是平反了之前被指拍戲捱殘了的樣子。一眾網民對朱茵的真實狀態大表震驚，驚嘆她果然是仙子級別！

朱茵與老公黃貫中以及女兒黃鶯。(ig圖片)

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