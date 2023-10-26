電影界男演員青黃不接？ 呢位準影帝有樣有演技只欠一個機會

電影界中，近幾年一直說男演員有青黃不接的問題，連吳鎮宇在上年金像獎擔任頒獎嘉賓時，也從這個話題入手。「好多人都話我哋電影圈青黃不接，其實唔係呀，有幾個……阿東哥（麥沛東），我哋好需要你哋啲新力軍支持我哋，仲有導致『青黃不接』唔係因為你哋，係因為劉『青』雲同『黃』秋生繼續喺度接戲，只要佢哋『青』、『黃』不接戲，香港電影先有希望。」全場立即爆笑。

劉青雲是最新一屆的影帟。（梁碧玲攝）

從影近四十年的黃秋生曾三次奪金像獎影帝。（陳順禎 攝）

講到青黃不接，又怎會只有黃秋生和劉青雲，講到香港大片常見的男一，周潤發、劉德華、梁朝偉、郭富城、吳鎮宇、任達華、梁家輝、古天樂、張家輝、林家棟，這些全部超過50歲，近十年奪得影帝而非這一堆人的，只有兩個，一個是85歲謝賢，另一個是70歲的太保。要數到比較年輕攞影帝，已經是2011年的謝霆鋒，當時他30歲。

吳鎮宇未得到過金像影帟。（電視截圖）

雖然謝霆鋒現在也就43歲，不過可能因為入行早的關係，加上近年主力在內地發展，讓人很容易忘記他在香港影壇的存在。那麼其他的中生代呢？當然也有，最大名氣應該就是凌文龍、張繼聰、白只這些已經可以獨當一面做男一的，你都不會質疑他們演技，還有一位陳家樂，可以說是又靚仔又好戲，與張繼聰一樣因曾出演TVB劇集而入屋。幾位都是未來的準影帝，可能就只是欠一個機會，或者說是機遇，始終得獎都要講求天時地利人和，但香港電影絕對未去到青黃不接的地步。

2018年凌文龍憑《黃金花》一戰成名，獲得最佳新演員。

張繼聰都開始可以唔搞笑做戲。（香港電影金像奬提供）