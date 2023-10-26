70年代女神性感泳衣照4年前後變化驚人　曾歷兩段婚姻終苦盡甘來

娛樂圈中有不少凍齡美魔女，她們年輕時都是絕色女神，即使現在已青春不再，但她們依然keep得好好，無論樣貌身材都幾乎沒有走樣，令人羨慕，日前剛度過了64歲生日的余安安便是其中之一位。余安安17歲時憑住劇集《書劍恩仇錄》中的「香香公主」一角大受歡迎，亦奠定了她的女神位置，至今仍活躍於幕前。

余安安雖然已榮升了做婆婆，但她狀態依然不輸年輕時。昨日她就於IG story分享了她的性感泳衣靚相，分別有兩套泳衣造型，寫着是2019年6月以及2023年10月，即是4年前後的對比。她的外貌身材看上去真是完全沒有什麼分別，可以說是零變化，當年現在一樣都是十分之Fit。

余安安經歷過兩段失敗婚姻，她跟首任前夫周潤發離婚後，1987年與賽車手李萬祺相戀再婚，育有2女李文琪（Marcia）和李文騫 （Sasha），但傳男方欠債兼出軌，最後在2003年宣告離婚。余安安做單親媽媽一手湊大2女，幸好女兒生性，大女李文琪是一名律師，年前與拍拖多年的男友Jerem結婚並誕下麟兒；二女李文騫早年在美國讀書現已回港，余安安可謂苦盡甘來，倍感安慰。