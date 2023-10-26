黃伊汶陳國坤結婚9周年放閃　曬婚禮照嘆：天長地久的愛和婚姻難

黃伊汶（Emme）與陳國坤在2014年結婚，婚後誕下一子陳真，一家三口幸福美滿。昨日（25日）是他們結婚9周年的大日子，黃伊汶同陳國坤不約而同地在社交平台曬出當年的婚禮照，並寫下感言。黃伊汶寫道：「在這個離婚率極高的智能年代，天長地久的愛和婚姻難，少點愛與關懷都不容易。9年婚姻💍嗯 不錯～大家的功勞應該也不少…長路漫漫大家繼續努力，見步行步行好每一步。大陳生thank you & love you #9週年快樂 #柳婚 #15個年頭。」

結婚9周年！（IG@wongemme）

而陳國坤也寫下同一番感言，不少圈中好友包括鄭希怡、陳敏之、佘詩曼等都有留言送上祝福。黃伊汶同陳國坤在2006年因電影《功夫無敵》認識，但當時男方並沒有展開追求，因黃伊汶與余文樂仍在一起。而在兩人拍拖初期，因黃伊汶是唱片公司力捧的偶像女歌手，知名度較高，加上女方家境較好，但當時陳國坤只靠《少林足球》中的四師兄一角為人認識，因而被指「女尊男卑」，不過兩人都用心經營這段感情，而陳國坤亦成功打出名堂，近年在內地發展不俗，他亦多次在訪問中感激老婆的相知相伴。

難忘婚禮。（微博@陳國坤）

幸福！（微博@陳國坤）

其實陳國坤當年曾在兩年內向黃伊汶求婚4次，最後才成功抱得美人歸，兩人在2014年於峇里島拉埋天窗。雖然近年陳國坤經常在內地工作，但一有時間就會回港陪老婆同囝囝，而黃伊汶亦會帶埋囝囝去探班，享受天倫之樂！遺傳了父母優良基因的陳真，人仔細細已經十分靚仔，眼大大又識Chok爆擺pose，成功俘虜大批粉絲，他更遺傳了爸爸的武術天分，自小已經學功夫，絕對是有板有眼！

陳真好靚仔！（IG@wongemme）