無綫史上首次非自家製做台慶劇　為咗力捧呢位前小生攞視帝？

無綫（TVB）今年的台慶劇已率先播出兩套，分別是《香港人在北京》和《羅密歐與祝英台》，暫時反應不錯，前者輕鬆搞笑，後者有人氣CP陳豪兩公婆，作為台慶劇都算有交代。

《香港人在北京》主打輕鬆搞笑。（《香港人在北京》劇照）

陳豪、陳茵媺「夫妻檔」擔演《羅密歐與祝英台》。（微博圖片）

今年還有兩套台慶劇，第三套是《新聞女王》由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷、王敏奕及譚俊彥主演，佘詩曼事隔六年再回歸拍TVB劇，當然值得令人期待，放在台慶劇合情合理。

佘詩曼對上一套拍TVB劇已經是《賭城群英會》。（資料圖片）

還有一套台慶劇，接捧《香港人在北京》的是《疊影狙擊》，這套是由寰亞與內地優酷合拍的中港劇集，TVB亦無份參與製作，雖然卡士非常強，但實在猜不到會安排做台慶劇。TVB由1979年開始已經有台慶劇這個傳統，多年來出過不少勁爆劇集，如《新紮師兄》、《他來自江湖》、《西遊記》、《尋秦記》等等，全部都是自家製，從未試過用外來劇集做台慶劇。

《疊影狙擊》成為台慶劇。（《疊影狙擊》劇照）

能成為台慶劇當然有原因，首先劇集有大量前TVB演員，包括主角黃宗澤、黃浩然、郭政鴻、關禮傑、李天翔、于洋、秦煌等等，觀眾一定有親切感。第二是與寰亞的合作有曾經取得成功，上年播出《家族榮耀》 大獲好評，收視勁爆，食過返尋味。第三個原因，純屬猜測，黃宗澤做了多年親生仔，一直都未能奪得視帝，入內地打拼後身價今非昔比，近年與TVB亦合不少合作，今次隨時順利成章頒個視帝給他，希望將來合作陸續有來。