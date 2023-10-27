陸浩明有慰問肥媽腳傷　揭對方有一個長期隱病：要小心啲休息吓

陸浩明今日（27日）配合萬聖節主題盛裝打扮現身將軍澳電視城出席《無綫節目巡禮 2024》，他接受《香港01》訪問時表示：「因為今日係公司嘅巡禮，佢特登做咗一個Halloween西裝骨骨嘅造型畀我，我覺得好正，因為開始都凍，裏面有啲好cute嘅設計，例如骷髏骨頭，今日全身黑色襯返古堡大宅嘅主題。」



陸浩明和肥媽關係好好。（截圖）

講到最近是否會推出新節目，他說：「嚟緊有一個《不如食好啲 》嘅節目。嚟緊就會年頭出街，會同一個西廚Christian合作，都幾好玩，平時同阿媽煮西菜多啲。今次節目會請多啲嘉賓上嚟，好似有泳兒同Gin Lee等！」

陸浩明今日（27日）出席《無綫節目巡禮 2024》。（胡凱欣攝）

提到早前在社交平台與女友陳詩欣（Ayan）去意大利旅行放閃，他表示：「係呀！每年生日都會同佢飛去旅行慶祝，因為疫情有幾年冇飛，所以今次儲埋一次過去意大利南部玩，嗰一度都唔係好多香港人去，但當地嘅意大利人都熱情，所以肥咗少少返嚟！」至於有否考慮旅行兼結婚，他笑說：「呢樣嘢好大工程，我覺得要搵啲特別啲嘅地方，因為呢個旅程都係好臨時去計劃！而女士對於呢方面嘅嘢要有好好準備，先會happy！」他續指要先置業，才會結婚。

陸浩明透露諗住先置業，再考慮同女友結婚。（截圖）

講到最近政府宣布生孩子政策，會有兩萬元的資助，他說：「我有留意到，睇完新聞之後，我有計過去政府醫院嘅洗費，可能都係千幾至二千蚊，半年都應該用完，我覺得政府應該要將金額提高，起碼要兩倍，三萬八千至四萬。」

陸浩明透露肥媽長年以來膝頭活動能力不太好。（截圖）

提及契媽肥媽上星期在社交平台交代腳受傷，他說：「我知道啊！我有慰問佢，見佢網上Facebook post張相。肥媽有陣時紥紥跳坐唔定，我知道佢膝頭有陣時都係麻麻地，都要小心啲休息吓！我知道佢做《中年好聲音 》都要好好休息吓！」至於肥媽最新傷勢，他僅回應：「我都係睇Facebook，佢好似去旅行扭親，唔知佢去旅行定登台，佢成日都周圍飛。」被問到是否希望與肥媽再合作，他說：「當然希望，今次我想同肥媽去露營，試吓一個兩日之夜嘅露營嘅行程。」