黃心穎泥鯭擺酒結婚　女方曾表示患難見真情：好多謝佢一直Push我

黃心穎與Rubber Band的鼓手黎萬宏（泥鯭）今日於元朗低調進行婚禮，雖然兩人早於兩個月前被爆入紙結婚，但依然沒有太多舖張，只邀請了圈中相熟的朋友，例如泥鯭隊友6號、小肥、樂隊Mr. 鼓手Tom與火火等人。

黃心穎以歌手身份回歸。（黃心穎facebook）

泥鯭。（網上圖片）

兩人拍拖兩年有多終於結婚，黃心穎曾表示兩人說得上是「患難見真情」，黃心穎出歌亦由泥鯭擔任監製，在公在私都給予她鼓勵，她更曾透露兩人合作做歌的第一個規條，就是「唔好嗌交！」

黃心穎自「安心事件」後曾消失於幕前，21年被影到與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）一齊放狗，令戀情曝光。而今年她推出《Crown Me》及《沙包》兩首新歌，都由泥鯭編曲及監製。黃心穎在6月接受《叱咤樂壇》主持謝茜嘉、Woody訪問時首度開腔講男友，她指兩人合作做歌時，男友設定的第一個規條就是「唔好嗌交」，「佢話抽離咗個角色先，因為我好有主見，但佢話如果你叫我做監製，就要聽我嘅意見。」

早前RubberBand去英國開演唱會，黃心穎（前排左）特地去當地捧男友泥鯭場。（IG@lamwingyu）

她不諱言男友都算是個鼓勵型的監製，無論在公在私都很支持自己，「我成日都問佢我而家做嘅嘢係咪好Stupid，我學音樂冇諗過要發表我嘅音樂，亦冇諗學嚟做咩，但佢話：『唔Stupid呀，鍾意咪繼續做囉。』個鼓勵一直喺度，唔關做唔做監製事，所以我都好多謝佢一直Push我。」