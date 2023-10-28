何超瓊同契女曾昭怡為好友慶生　林青霞繼女邢嘉倩疑真空上陣搶Fo

已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊與百億富商曾文豪一向私交甚篤，她更是曾文豪三個女兒曾昭怡、曾昭亮、曾昭令的契媽，關係親密。日前曾昭怡在社交平台曬出為好友慶祝生日的聚會照，並寫道：「好朋友是生活的光✨雖然平時各自忙碌，在大家生日的時候，老友們總會相聚，見證彼此的成長。年歲並進👭Happy Birthday Susanna!」相中所見，除了何超瓊之外，曾昭亮、鄭裕彤孫女鄭志雯（Sonia）、林青霞繼女邢嘉倩、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖等亦在場，現場好熱鬧！

曾昭怡在社交平台曬出為好友慶祝生日的聚會照。（小紅書圖片）

何超瓊與契女曾昭怡同曾昭亮頭貼頭合照，可見感情深厚。（小紅書圖片）

身穿白底黑花恤衫的何超瓊，戴上一串珍珠頸鍊，打扮簡單又不失氣質，化上精緻妝容的她，容光煥發，她更與契女曾昭怡同曾昭亮頭貼頭合照，可見感情深厚。而身穿黑色西裝的邢嘉倩就疑似真空上陣，配上一頭長捲髮，女人味十足，在大合照中輕鬆搶Fo！

邢嘉倩疑似真空上陣，性感指數爆燈！（小紅書圖片）

邢嘉倩是邢李㷧與前妻張天愛的長女，當年林青霞與邢李㷧結婚時，邢嘉倩只有6歲，她曾在接受訪問時直言一開始與林青霞並不親近，直到進入青春期，她才知道這位繼母其實非常關心她，兩母女打開心結，邢嘉倩更公開大讚林青霞是最好的繼母。2013年邢嘉倩投資過千萬開設幼兒教育中心，繼母林青霞及媽媽張天愛都有到場支持愛女，兩人更大方相擁合照。2016年邢嘉倩在IG分享喜訊，宣布為外籍銀行家男友Lloyd誕下一女，2018年再誕下第二胎，雖然未婚生女惹來不少流言，但邢嘉倩就不以為然，而榮升外婆的林青霞亦十分開心有兩個混血外孫。

林青霞同張天愛親身到場支持邢嘉倩。（視覺中國）

邢嘉倩與外籍銀行家男友Lloyd。（視覺中國）

早前邢嘉倩、曾昭怡、毛國靖、鄭志雯等一起去了上海旅行。（小紅書圖片）