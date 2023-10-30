菊梓喬Po斷腳相有暗示？　IG唔見無綫工作聯絡疑已低調離巢

現年36歲的「星夢一姐」菊梓喬，自伯樂何哲圖離開無綫後，雖然仍有繼續出歌、開騷，但氣勢已大不如前，而在無綫力谷一班聲夢和中年好聲音的歌手情況下，菊梓喬在香港的曝光率亦大減，給人有如「被發放邊疆」的感覺，明顯被冷待。

菊梓喬當年有何哲圖這座大靠山，曾連續兩年奪得「最受歡迎女歌星」奪，風頭一時無兩。（IG@hana_kuk）

菊梓喬早前舉行一連兩場的《菊梓喬 Hanafinity 演唱會 2023》。(梁碧玲 攝)

面對聲夢和中年好聲音歌手的夾擊，如今菊梓喬氣勢已大不如前。（IG@hana_kuk）

多次盛傳菊梓喬約滿離巢。（IG@hana_kuk）

早前已有報道傳菊梓喬心淡萌生去意，打算年尾約滿離巢，就算無綫年初已找她洽談續約事宜，惟至今還未有新公佈，似乎去意已決。有傳菊梓喬希望回復自由身，成立個人工作室以獨立歌手身分重新出發。

菊梓喬透露早前不小心跌下來骨折受傷。（IG@hana_kuk）

左腳被繃帶紮實，隔離還有一個走路輔助器。（IG@hana_kuk）

不過近日菊梓喬就有點黑仔，她在社交平台上載了一張左腳被繃帶包紮到像豬蹄一樣的照片，拼在她纖幼的右腳隔離，可謂相映成趣。菊梓喬寫道：「早前不小心跌下來骨折受傷，但是大家不用擔心，一切如常舉行。」見她相中露出一臉甜笑，相信已沒有大礙。

網民留意到菊梓喬不像其他同公司歌手，她並沒有寫上所屬的唱片公司TVB Music Group，或與無綫有關的聯絡人，（IG@hana_kuk）

網民紛紛留言祝她早日康復，也有網民好奇此相是否有另一層意思，斷腳是否暗指「一段關係已斷開，但大家不用擔心，一切如常。」皆因網民留意到菊梓喬不像其他同公司歌手，她並沒有寫上所屬的唱片公司TVB Music Group，或與無綫有關的聯絡人，種種跡象令人懷疑是否已低調離巢。不過，目前在TVB Music Group官方網站仍是可見到菊梓喬的名字。