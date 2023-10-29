無綫氣質女神「歸位」　網民激讚：都係正版正好多

無綫視后李佳芯自劇集《有種好男人》播映完畢後，就未再有作品出街，幾乎在公仔箱「消失」了一年，不少觀眾再期待再看到這未視后的演出。而日前，李佳芯終於「復出」幕前，為曾合作過劇集《BB來了》的好友黎諾懿所監製的旅遊節目《隨懿深度遊》擔任嘉賓，不少網民都高呼女神終於「歸位」。

李佳芯為黎諾懿所監製的旅遊節目《隨懿深度遊》擔任嘉賓，（網上截圖）

不少網民都高呼女神終於「歸位」。（網上截圖）

在「二奶巷」掃街。（網上截圖）

好好吃。（網上截圖）

李佳芯笑說等她老公出現，帶她去「大奶巷」。（網上截圖）

節目中，黎諾懿携李佳芯到馬拉西亞怡寶作深度遊，除了品嚐地道美食外，亦有參與不同的體驗。李佳芯換上4個裝束示人，雖然全部都是優閒裝，但仍獲讚仙氣十足。在遊覽當地旅遊熱點「二奶巷」掃街時，李佳芯更化身問題少女，笑問：「為何叫二奶巷?而不是叫大奶巷?」黎諾懿笑言：「大奶巷就等妳老公帶妳嚟。」李佳芯笑說：「好呀，就等我老公出現啦。」其後，李佳芯訪問退休校長義工時向對方撒嬌，及學習「拉茶」一幕，更盡現她率真、可愛一臉。

李佳芯訪問退休校長義工。（網上截圖）

李佳芯覺得快樂和物質不是掛鉤的。（網上截圖）

李佳芯認為買不到的快樂更顯珍貴。（網上截圖）

2人遊覽「怡保鏡湖」。（網上截圖）

人靚景靚。（網上截圖）

可愛。（網上截圖）

不斷食。（網上截圖）

可愛。（網上截圖）

學拉茶。（網上截圖）

有板有眼。（網上截圖）

但搞到整條褲都污糟。（網上截圖）

笑料百出。（網上截圖）

文靜一面。（網上截圖）

零死角美女。（網上截圖）

去體驗郊外生活。（網上截圖）

勁有氣質。（網上截圖）

碰巧，一直被指「李佳芯2.0」的蔡潔，其主演劇集《香港人在北京》在《隨懿深度遊》前播出，在李佳芯「消失」這短時間，蔡潔極速上位，也成功入屋。而難得兩人「相遇」，網民難免被比較。

蔡潔在主演劇集《香港人在北京》甚有發揮。（官方圖片）

晚裝示人。（官方圖片）

大露背。（官方圖片）

與陳展鵬有不少對手戲。（官方圖片）

飾演陳展鵬舊情人。（官方圖片）

兩人有床戲。（官方圖片）

好親密。（官方圖片）

還有咀戲。（官方圖片）

雖然蔡潔在近日一個網上發起的「TVB最靚花旦排行榜中」，擊敗李佳芯成第一位，又獲無綫力捧劇接劇，但面對正版「復出」，網民直言無比較無傷害，覺得還是李佳芯氣質較好，更有人坦言：「都是正版Ali正好多，雖然蔡潔都不錯，但與Ali相比，始終都是缺少一份氣質。」也有中立網民認為李佳芯和蔡潔各有優點，無需經常作比較，這對大家都不公平，其實Why not both呢？

網民常把李佳芯和蔡潔放在一起。（小紅書截圖）

蔡潔近年在無綫極速上位。（IG@jackykycai）

蔡潔近年在無綫極速上位。（IG@jackykycai）

成功入屋。（IG@jackykycai）

有觀眾緣。（IG@jackykycai）

少女一面。（IG@jackykycai）

也是靚女一名。（IG@jackykycai）

蔡潔之前在《一舞傾城》有破格演出。(《一舞傾城》截圖）

仲同楊明有激烈床戲。(《一舞傾城》截圖）

其實蔡潔早前在蝦頭（楊詩敏）和連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》中，被問到經常被指是「李佳芯2.0」會否不開心時，她也坦言不開心一定會有：「首先想講唔好意思都要講句，我唔係好想提到佳芯個名，因為我覺得打擾到佢。近呢幾年又多咗個Tag，就係全裸肉搏完總經理之後，又佳芯2.0，連個題連我個名都冇，你話有冇唔開心，一定會係有。」