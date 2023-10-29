陳法蓉進駐小紅書曬流利普通話　這位閨蜜躺著也中槍

剛踏入57歲的前港姐冠軍陳法蓉，可謂保養得非常好，今年她更相隔6年再度亮相無綫劇，主演由王晶監製的無綫重頭劇《一舞傾城》。劇中飾演「媽媽生」沙律姐的她，不只演技獲讚，最令人驚歎的是她好似吃了防腐劑一樣，整個人外貌和皮膚都處於非常好的狀態，所以就算要她演回自己後生版也沒有違和感，「短髮女神」美譽果然名不虛傳。

陳法蓉相隔6年，今年再度亮相無綫劇，主演由王晶監製的《一舞傾城》，演技獲讚。（資料圖片）

陳法蓉是《1989香港小姐競選》冠軍，及《國際華裔小姐競選》亞軍。（陳法蓉@微博）

現時整個狀態與當年參選港姐時相差不大，保養得非常好。（陳法蓉@微博）

而陳法蓉同時也追隨時代的步伐，趁昨日（28）生日正日，宣布有新動向，就是進駐內地社交平台「小紅書」。她以「我是陳法蓉，我來小紅書了」為題寫道：「各位紅薯寶寶們好，我是陳法蓉，我來小紅書了。今後會在這裏跟大家分享我的生活，想知道我喜歡吃什麼、用什麼、穿什麼的話，記得關注我哦。」

陳法蓉進駐小紅書。（小紅書截圖）

陳法蓉進駐小紅書。（小紅書截圖）

陳法蓉進駐小紅書。（小紅書截圖）

陳法蓉進駐小紅書。（小紅書截圖）

陳法蓉進駐小紅書。（小紅書截圖）

為表誠意，陳法蓉還拍了一條53秒的短片，分享她日常在小紅書會看些什麼，當中就提到：「我最近刷到有一條，就是90年代那種港風的打扮，陳法蓉的衣著，在今天穿也不過時。所以我也想在小紅書開個帳戶，可以分享好多好吃好玩的，美美的東西，也可以常常跟小紅薯們聊天。」

陳法蓉全程用國語，非常有誠意。（小紅書截圖）

陳法蓉全程用國語，非常有誠意。（小紅書截圖）

陳法蓉全程用國語，非常有誠意。（小紅書截圖）

陳法蓉全程用國語，非常有誠意。（小紅書截圖）

陳法蓉全程用國語，非常有誠意。（小紅書截圖）

身為「港普F4」成員之一的陳法蓉，片中大晒其一口流利普通話，獲得內地網民稱讚，她也有回復網民正在努力學習普通話。至於其隊友、閨蜜兼有「港普之母」之稱蔡少芬則躺着也中槍，被網民嘲笑：「普通話比你閨蜜-蔡少芬好太多的。」、「沒有對比沒有傷害（蔡少芬）。」及「法蓉和紅星都比蔡少芬的好。」等，非常搞笑。當然也有不少網民大讚陳法蓉：「你不老嗎？好像沒有什麼改變啊！」、「還是那麼年輕。那麼有氣質」、「永遠的女神」等等。

、陳法蓉、蔡少芬、洪欣以及朱茵參演內地真人騷《請吃飯的姐姐》，更自稱「港普F4」。（微博圖片）

蔡少芬躺著也中槍。（小紅書截圖）