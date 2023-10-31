御用惡人彭皓鋒驚爆患直腸癌　手術將切除肛門「餘生都要孭屎袋」

TVB御用惡人現年53歲的彭皓鋒，30日晚擔任黑妹（李麗霞）、韋綺姍、彭家麗慈善演唱會《星濟・好聲音慈善音樂會》嘉賓，在台上自爆確診直腸癌第3期，揚言作在考慮是否做手術：「餘生都要孭着個屎袋。」



現年53歲的彭皓鋒有御用惡人之稱。（IG@chrisart1017）

彭皓鋒近年在內地發展相當唔錯。（微博圖片）

彭皓鋒曾在加拿大獲封影帝，吐氣揚眉。（微博圖片）

彭家麗細佬彭皓鋒，音樂會中上台與羅敏莊合唱《從不喜歡孤單一個》前，按示媽媽也是因癌症離世，更突然自爆7月做身體檢查時發現患上直腸癌第3期，令觀察無不錯愕。接受訪問時他指自己今年7月確診，直腸內有一個約5厘米的腫瘤。原定11月做手術，但因腫瘤太接近肛門令他仍在考慮：「做手術要切肛門，餘生都要孭着個屎袋。」又透露得知患癌後以淚洗臉多時，至今已消瘦近40磅，強調為了家人會勇敢對抗病魔。

彭家麗細佬彭皓鋒突然自爆，7月做身體檢查時發現患上直腸癌第3期。（資料圖片）

彭皓鋒自1996年參加無綫電視藝員訓練班後入行，演過的電視劇過百套，可惜都是配角，2012年離開娘家，輾轉之下去過香港電視網絡（HKTV），曾用盡積蓄面臨絕境。他昔日在訪問曾特別感謝多謝兩位恩人——李麗霞（黑妹）及監製梅小青。彭皓鋒說當時不停打電話給行內人尋找工作，本身不相識的黑妹邀請他去唱歌，用她的酬金出糧，讓彭皓鋒可以支撐生活。2016年，彭皓鋒憑網路電影《老師上錯身》奪《美國荷李活國際電影節》「最佳男配角」，2017年，憑《破冰》奪得《加拿大金楓葉國際電影節》網路電影組別「最佳男主角」，揚名國際。