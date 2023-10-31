內地頂流港星上海街頭被當路人受訪　一個回應化解尷尬獲讚可愛

現年29歲的韓團男團GOT香港成員王嘉爾（Jackson），近年主力內地發展，而且人氣超強，俊朗的外表加上討好的性格，是不少女仔心目中的男神。近日，王嘉爾被媒體在上海野生捕獲，但居然沒有被認出，引起網民熱議。

王嘉爾在內地人氣高企。（王嘉爾微博圖片）

王嘉爾變熱心王市民。（小紅書截圖）

近日，有個內地露營媒體在小紅書以「在上海街頭採訪到了王嘉爾！！」為題，寫道：「上海街頭露營普查，在上海武康路竟然採訪到了王嘉爾，不愧是熱心王市民，他真的好可愛啊～」

王嘉爾與友人一同受訪。（小紅書截圖）

講到手舞足蹈。（小紅書截圖）

對答搞笑。（小紅書截圖）

片中見到該媒體在街上隨機採訪，當時王嘉爾一臉素顏，紮了一個武士頭，戴上墨鏡兼滿臉鬚根，看上去一面滄桑，他與同行友人一同受訪。王嘉爾搞笑說：「露營過露營過，但沒有一起（與身旁友人）露營過。」他之後問對方為什麼問起露營？女記者表明身分，稱因為他們是一個類型媒體。女記者追問：「感覺怎樣？」王嘉爾與男友人對方一眼後說：「沒感覺啊！不是什麼感覺啊？」友人望住王嘉爾無奈說：「就是放鬆自由的感覺。」十分搞笑。

王嘉爾反客為主。（小紅書截圖）

借機宣傳他的萬聖節市集。（小紅書截圖）

歡迎大家去玩一下。（小紅書截圖）

其後，王嘉爾還反客為主借對方宣傳他在上海有個萬聖節的市集，叫對方有時間的話，可以來玩一下。女記者續問：「那你們兩是做什麼職業的？」王嘉爾直接回答：「我是唱歌的。」女記者再問：「剛才有人問你是王嘉爾嗎？」他笑言：「不是，很多人說我長得特別像。」

王嘉爾自言職業是歌手。（小紅書截圖）

開始有途人認出。（小紅書截圖）

王嘉爾的回答化解當刻的尷尬，網民還讚他可愛。（小紅書截圖）

王嘉爾的回答引起不少網民讚賞，讚他很搞笑、可愛之餘，又讚他不但化解了當刻的尷尬，而且感覺令人舒服。有網民好奇問：「節目組是真沒認出王嘎嘎（王嘉爾吧！」露營媒體回覆：「認出來問不出這樣的問題，他還反向採訪我。」