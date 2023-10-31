郭富城影賽車隊相盡現皇者氣派　男車迷都忍唔住高叫呢6隻字

眾所週知郭富城是賽車狂熱份子，私下擁有多部超級跑車，他於97年就開始玩賽車，中間就算工作幾忙，但只要一有空閒時間，他就會去賽車。

郭富城日前現身湖南株洲。（小紅書圖片）

出戰2023 TCR中國汽車系列賽。（小紅書圖片）

今年，郭富城更多了一個身分，於8月的時候以「特邀嘉賓車手」身分加入殼牌捷凱領克車隊，駕駛領克03TCR賽車出征2023 TCR中國汽車系列賽，包括本月（10月）的湖南株洲站，以及在11月賽季收官之時登陸第70屆澳門格蘭披治大賽車。

郭富城駕駛887號戰車。（微博圖片）

並在排位賽中獲得大師組第四的成績，收穫了他在CTCC職業賽場的第一個積分。（微博圖片）

郭富城深受現場所有人歡迎。（小紅書圖片）

日前，郭富城就出戰了湖南株洲站，並在排位賽中獲得大師組第四的成績，收穫了他在CTCC職業賽場的第一個積分。賽後連內地著名賽車手馬青驊都大讚郭富城是「被跳舞和唱歌耽誤的好車手」，「第一次玩TCR，在如此複雜的情況下卻能跑出很快的圈速，成績實屬不易，可見天賦異稟！」郭富城也回覆：「謝謝小馬哥的耐心教導。」

馬青驊大讚郭富城是「被跳舞和唱歌耽誤的好車手」。（微博圖片）

兩人同場競技。（微博圖片）

除了比賽外，郭富城也接受媒體訪問分享感受。他表示作為業餘賽車手，工作一定是走在最前，他賽車有幾個很重要的目的，其中一個是他真的對賽車很有興趣，因為他覺得賽車運動可以鍛鍊自己的心智，中間又可以跟其餘的賽車手學習，希望自己可以開得愈來愈好。另一個則是他會利用賽車運動去籌款，推動他成立了一個慈善基金。

郭富城接受媒體訪問，分享賽車感受。（微博圖片）

郭富城對賽車有濃厚興趣。（微博圖片）

還利用賽車運動籌款。（微博圖片）

並成立慈善基金。（微博圖片）

又同大家大合照。（微博圖片）

而在比賽前，郭富城與車隊眾人影車隊大合照，並獲安排坐在中間位置，突顯其天王地位。戴上墨鏡、穿上一身賽車手服的郭富城，雖然身高比其他車手稍微輸蝕，但身型一樣弗到爆，顏值更加無得輸，網民直言天王氣質就是不同，坐在中間散發一股皇者氣派。有車迷現場近距離見到郭富城，驚歎：「太帥了，依舊那麼帥氣，太激動了。」也有男車迷按耐不住情緒，大聲高叫：「郭富城好帥喲！」

郭富城與車隊眾人影車隊大合照，並獲安排坐在中間位置。（小紅書圖片）

盡現皇者氣派。（小紅書圖片）

顏值長年處於顛峰。（小紅書圖片）

無論在舞台，還是賽車場都魅力非凡。（小紅書圖片）