Twins闊別8年宣布開演唱會傳1月連開6場　粉絲騷動：等咗幾年啦

「一開心唱飲歌，不開心唱飲歌，當中紀錄我這麼長大過…」Twins的歌陪伴不少人成長，絕對是80、90和00後的集體回憶。2001年出道的她們，可以說是香港女子組合的代表。經歷這些年的高高低低，昔日兩位戀愛大過的小妮子，如今已成為女人味十足的小小女人。

阿Sa、阿嬌宣布開騷。（IG@choisaaaa）

出道22周年。（IG@choisaaaa）

而繼2015至2016的跨年演唱會《Twins LOL Live In Hong Kong》後，闊別8年，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）同時在社交平台擲下震撼彈，終於正式宣佈Twins開騷，演唱會名為《TWINS SPIRIT 22》。她們上載的宣傳海報共有3款，皆以紅白色為主色，當中2款由阿Sa和阿嬌的英文名組成，一款是以阿Sa的英文名為主，另一款則以阿嬌的英文名為主，兩個英文名各自斬了一節再拼湊而成的字體，有2合為1的意思，還有一款「N」字由「22」組成，並有一行細小英文字「SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG」，寓意已入行22年。

阿Sa版本。（IG@choisaaaa）

阿嬌版本。（IG@q_gil）

經理人霍汶希也在微博確認說︰「演唱會今日官宣，闊別重逢，雙向奔赴，和Twins一起相約！」雖然還未有日期、時間、地點和場次等資料，但消息一出引起一班粉絲騷動，紛紛湧入留言區留言：「等咗幾年啦，FINALLY!!!」、「終於嚟啦!!!!!!!!!!」及「全部場次都參與」等等，群情洶湧。

Twins上一次開騷已8年前。（資料圖片）

阿Sa、阿嬌（資料圖片）

姊妹情深。（資料圖片）

Twins早前在內地綜藝節目依照當年演唱會舞台及造型出場。（視頻截圖）

粉絲反應熱烈。（IG@choisaaaa）

其實近年多次傳出Twins開騷的消息，她們本來於2021年打算舉行出道20周年演唱會，可惜疫情影響智能一一推延，如今終於落實，難怪一班引頸以待的粉絲如此興奮。

Twins已經出道 22年了 。（影片截圖）

Twins陪伴一代人成長。（視頻截圖）

Twins陪伴一代人成長。（視頻截圖）

而網上流出Twins今次演唱會將於明年2024年1月21-23日，25-27日在紅磡香港體育館舉行，暫定6場。如果屬實，今次將會是Twins第6次踏上紅館開騷，相信屆時定必掀起一番搶飛潮。