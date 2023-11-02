李修賢爆當年拍完《賊王》收張子強電話：找了黑道大哥打給我

導演李修賢自從進駐內地社交平台抖音後，非常勤力地出片講電影圈過往的故事，不少網民都看得津津樂道，亦令大導演很快便將自己的抖音帳號突破75萬粉絲。最近他又再出片，今次講述當年拍完《賊王》後竟然被張子強親自找上門。

李修賢最近開抖音，不過有網民指他容貌極蒼老。（抖音截圖）

李修賢首先解釋為何會在1995年拍攝《賊王》這部戲，因此他跟當時拘捕張子強的高級警官Lawrence Push是好朋友，還有刑警的大隊長是他的同學，所以對這件事的來龍去脈都很了解，於是便拍了《賊王》這部戲。

《賊王》由任達華、關秀媚和李修賢主演。（抖音截圖）

他接著說：「結果張子強關了兩年，放出來之後找了一個黑道大哥打電話給我，說要見我。當時我聽到這個電話心都涼了，我就想他不可能勒索我，我也不會被打他，因為他不做這種事，他要做也不會再人來約我，結果我答應去見他。見他的時候，他跟我說戲內有些細節還未有拍出來，要不要告訴我，叫我重拍一個。我一聽就說不要了，謝謝了不拍了。」

李修賢收到電話真係驚。（抖音截圖）

張子強1991年曾與同黨持槍進入香港啟德機場，搶劫銀行裝甲運鈔車，劫去大量美金和港幣現鈔，相當於1.7億港元。雖然犯案後不久，張子強就因涉嫌串謀行劫被警方拘捕，被重判入獄18年。張子強不服上訴，他的太太羅艷芳花了大量金錢請來金牌大狀為他打官司。最後，法官認為此案證人的口供證據不足，張子強於1995年6月22日在香港最高法院上訴得直，當庭釋放。