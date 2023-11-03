冰上火花｜陳卓賢飾演角色痞痞又多嘢講　與現實溫文形象好大出入

ViuTV的新劇《冰上火花》日前（30日）正式播出，由陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、林愷鈴、沈貞巧、王智騫等人主演的運動劇。劇中的林千帆（Ian 飾演）與他自己本人有著強烈對比，現實中的Ian一直都給予人「高冷」、「慢熱」的感覺，但劇中的他卻完全相反，令觀眾有強大的新鮮感。

現實中的Ian一直都給予人「高冷」、「慢熱」的感覺。（陳順禎攝）

今集講到Ian被阿豆（張芷澄 飾演）帶到長洲訓練，劇中愛喝酒的他一下船已經就已經找酒喝，他在跟張芷澄回家時遇到婆婆已經立即問：「婆婆，請問你呢度有冇酒賣？（婆婆點頭）有啊？你可唔可以畀半打我啊？唔該你！」Ian以為婆婆聽明白，所以他用手勢形容他想買酒，婆婆則繼續點頭，Ian就突然畫風一變：「玩嘢啊？啊婆，小心啲，我認住你啊！哈哈哈，仲笑。」

Ian一下船已經就已經找酒喝。（《冰上火花》截圖）

Ian突然畫風一變。（《冰上火花》截圖）

這一面的Ian大家平常應該見不到，因為他平常很少說話，舉止溫文，更不像會說出這些話的人，所以這一面的他，大家應該只會在劇中才可以見到。除這一幕外，還有一幕是Ian與張芷澄去找杜Sir（袁富華 飾演），希望他回「火花隊」做教練，袁富華拒絕了他們的邀請，更說了很多難聽的說話形容Ian：「我話你係一條廢柴！」除了「廢柴」，袁富華亦說了他是「爛泥」。最後Ian忍不住拋下一句：「正契弟！」便離開了冰場。

Ian與張芷澄去找袁富華，希望他回「火花隊」做教練。（《冰上火花》截圖）

袁富華拒絕了他們的邀請，更說了很多難聽的說話形容Ian。（《冰上火花》截圖）

而劇中Ian亦有貼心的一幕，劇中講到Ian被張芷澄關在門外，不讓他進屋，百無聊賴的他在玻璃上呵了一口氣，然後在玻璃上寫了「HELLO」，但他未寫完便已經被剪到下一個鏡頭。而Ian粉絲就是「HELLOSSS」，未知他是否藉此機會與HELLOSSS們打招呼。