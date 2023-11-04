69歲肥媽分享「性生活」　要有性需要：需要都冇，你做咩女人呀？

肥媽（Maria cordero）向來語出驚人，近日她就大方與大家分享有關「性生活」的話題，更指：「如果你唔需要（性生活），你就係一個失敗嘅女人！」

肥媽再次語出驚人！（截圖）

影片中，肥媽被助手問道：「你覺得良好嘅婚姻生活同良好嘅性生活有冇關係呢？」她回應指：「有，絕大關係！所以我絕唔贊成擺個細路哥喺中間瞓！」助手又問道：「好多女人話又要生仔，夜晚有時間都湊仔啦，又要返工好難平衡，仲要滿足埋老公需要。」肥媽盲指：「呢個唔係淨係老公，如果你唔需要（性生活），你就係一個失敗嘅女人！真㗎，你冇可能唔需要，如果係唔需要你就已經係失敗婚姻！因為你一定要平衡，你擺低個細路囉，你畀朋友，邊個都好，你兩公婆一定要有自己時間，幾廿歲都好都要拖吓手，拍吓拖，係你放棄咋嘛…….你連呢個需要都冇，你做咩女人呀？係你自己將自己變成一個生仔機器，煮飯嘅機器，係你自己做出嚟。」肥媽應該婚姻是雙方，溝通是最重要。

勸夫婦應有二人時間！（截圖）

她更透露自己在老公面前是小女人！（截圖）

肥媽有過兩段婚姻，在她18歲時與年紀比她大22年的琴師結婚，可是婚後1年老公失業，對方幾乎攤大手板要錢，自始由她負責養家。養活1家8口，其中4口更是她前夫與前妻所生。肥媽講過每個月連份糧袋都要畀埋，仔女都睇唔過眼，勸肥媽離婚。後來，前夫更與女傭有染兼珠胎暗結。

肥媽曾在《關你家事》中講自己的遭遇！（影片截圖）

經歷婚姻失敗後，肥媽於1999年再逢第二春。肥媽本來認識弟弟的同學Rick幾十年。對方任職工程師，因為一次夾band，本來對愛情失去信心的肥媽再次心跳。多年來Rick對肥媽家人照顧有加，二人更先後舉行3次婚禮，他們現有13名孫兒。

肥媽和亡夫Rick現有13名孫兒！（肥媽Maria cordero FB照片）