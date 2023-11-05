矚目配角｜李國麟後悔送父親入老人院：每次探完佢都匿埋喊

「我後悔送佢入老人院，爸爸有腦萎縮症我冇好好去了解，我仲怪佢，其實佢係病，佢自己做緊咩都唔知⋯⋯」

68歲李國麟回望大半生，最遺憾是送爸爸入老人院，他說：「見到佢著啲癲佬衫（約束衣），我睇到個心好赤，但我可以做啲乜呢？」

父親是遺憾，亦是反面教材，李國麟入行至今，爸爸一句鼓勵說話也沒有，「專揾啲叻過你嘅人同你比較，然後話你幾渣，電視見到我，望都唔望走入房，佢嘅教導方式係錯，到我而家教女，我一定鼓勵支持。」無仇不成父子，至親帶給你的總是五味人生⋯⋯

李國麟現在內地商演及直播帶貨 （梁碧玲攝）

父親反對入行

李國麟行內人叫他窿哥，因為讀藝員訓練班時，音樂老師秦燕是外省人，說李國麟的名字時，永遠將麟讀成窿，變成了李國窿，結果當年人人叫他阿窿，現在成了窿哥。

窿哥出名敢言，但原來初入行時，是一個沒有自信的人，說話不敢望人，原因是當警察的爸爸非常傳統，永遠用只罵不讚的方式教導，李國麟入行後要經歷一段長時間才能建立自信，「老豆一開聲就鬧，永遠鬧你唔得，電視見到我，『仔呀，唔好做呢行啦』跟住行入房，嘩，我幾失望呀，但呢個係我老豆。」

李國麟感謝TVB令他有入屋的角色，到現在憑著那些角色才在內地商演不絕。（梁碧玲攝）

送父親去老人院為人生遺憾

雖然父親反對入行亦從不鼓勵，但李國麟對於自己送爸爸入老人院一事非常內疚，爸爸晚年患有腦萎縮症，他當時不知道這個病的嚴重性，更怪責父親，由於媽媽都不能好好照顧父親，李國麟將他送入老人院，但每到夜晚，父親就會病發，會將其他院友的東西收起來，試過收了人家的鞋送去警察局，亦試過與其他院友發生肢體衝突，最後父親被迫穿上約束衣，李國麟看到非常傷心，「見到佢著啲癲佬衫（約束衣），之後連對腳綁住，我見到個心好赤，我喺老豆耳邊講『走啦，老豆喺到冇意思，投胎去做咩都好』⋯⋯每次探完佢，我都匿埋喊，唔敢畀太太同個女知。」

李國麟提起愛女非常開心，他自認非常「緃」個女。

用鼓勵方式教女

李國麟在父親高壓下成長，到他47歲成為父親時，他決定用截然不同的方式去教女，他非常鼓勵女兒，如果她做錯事，他會用包容、原諒、教導的方式而不是鬧，「錯係應該㗎，點可能唔錯？你估我哋錯得少咩？我哋錯到唔駛坐監係好彩啫，點解而家啲細路郁下就跳落去？因為佢哋唔知點算？了結自己咪解決哂囉，我哋要話畀佢聽，錯唔緊要，妳肯改係有得返轉頭。」