矚目配角｜李國麟被TVB要求簽「一年一騷」：咁我唔簽囉

四年前，01娛樂《矚目配角》訪問過李國麟，當時他對TVB藝員制度、 劇集製作有不少看法，特別對甘草、綠葉演員行一年一騷政策，非常不滿，更說過：「一簽TVB就要去借貴利」表示很多演員根本生活不到⋯⋯

四年後今日，他亦面對一年一騷，他的選擇是不簽，他說：「你問我愛唔愛TVB?好愛，想唔想喺TVB做？好想，但我唔會做義工。」

不過他明白TVB這個政策，他覺得要以宏觀角度，站在TVB立場看這個政策，而演員本身亦要明白自身價值的問題。

李國麟以宏觀角度看一年一騷政策。

李國麟表示四年前，他以一個演員視點看「 一年一騷」政策，現在他以宏觀角度，從TVB角度出發，不是因為他變了「親生仔」，有任何利益輸送，而是他覺得演員要明白自己的價值，他說：「藝人的生存能力要自備，你冇嘅，咁佢將你擺埋一邊，你有嘅，佢想擺低你都唔得，咁你話點解一年一騷，其實我覺得TVB有個信息畀你，你可有可無，如果你唔喺到，對公司無影響，你喺到，唔好對公司有太大影響。」

李國麟明白亦要面對TVB這個一年一騷政策，但他選擇離開不過是和平分手，他說：「我今日都要面對，公司話『一年一部，不過公司會畀返一個騷你嘅』，即係我得一個騷？咁我唔簽囉，大家合作到此為止，你問我愛唔愛TVB?好愛，想唔想喺TVB做？好想，但我唔會做義工，我亦唔會喺到待業⋯⋯你要我可有可無？我覺得無意思。」