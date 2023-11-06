馮允謙病住出席簽名會　年頭搞完演唱會一幕幕回憶仍然歷歷在目

唱作歌手馮允謙（Jay Fung） 於今年初時舉行一連三場首個個人紅館演唱會，演唱會大獲好評，為紀錄這個重要時刻，Jay Fung特意推出《JAYPOP LIVE @ COLISEUM演唱會2023 Blu-Ray》，讓一眾歌迷重溫段段動人時刻。

Jay Fung為紀錄這個重要時刻，特意推出《JAYPOP LIVE @ COLISEUM演唱會2023 Blu-Ray》。

Jay Fung昨日（5 日）於沙田一商場舉行《JAYPOP LIVE@COLISEUM演唱會2023 Blu-Ray簽唱會》。Jay Fung因身體不適，抱恙都照岀席活動。Jay Fung於活動中跟粉絲們大談演唱會的回憶及點滴，並與一眾粉絲大玩遊戲。他之後在台上與粉絲互動，隨後更即場舉行粉絲簽名見面會，為全新演唱會Blu-Ray簽上名字，為在場數百粉絲送上暖心禮物。

Jay Fung因身體不適，抱恙都照岀席活動。

Jay Fung今次舉辦演唱會的Blu-Ray簽唱會，他於台上表示演唱會幕幕回憶片段直到現時依然歷歷在目，十分難忘。他更可以乘這次機會跟一眾樂迷粉絲重溫段段珍貴難忘片段。此外，當提到今日身體狀況抱恙，但為了一眾久候多時的歌迷，他決定照舊岀席活動，報答一眾歌迷支持。而親切的Jay Fung亦與現場一眾粉絲大玩遊戲互動，並透過競猜演唱會片段，考考粉絲對Jay Fung 演唱會的熟識程度。