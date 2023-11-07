奚夢瑤何猷君為囡囡高調慶生被質疑偏心　8字幽默回應化解誤會

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地名模奚夢瑤於2019年結婚，同年10月宣布誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年11月宣布細女Romee出世，成功湊成一個「好」字。日前是Romee兩歲生日，奚夢瑤在社交平台曬出全家為女兒慶生的靚相，並寫道：「Happy birthday to Romee」！相中所見，生日Party以《寵物小精靈》（Pokémon）為主題，不但精心佈置現場，還邀請了不少親友參加生日會，非常熱鬧！

Romee兩歲生日Party。（小紅書圖片）

奚夢瑤同何猷君分別抱着囡囡同囝囝合照，一家四口幸福又溫馨！身穿黑色連身裙的奚夢瑤，打扮精緻，全程笑容滿面，盡顯豪門闊太的貴氣。相比之下，身穿棒球褸同短褲的何猷君，造型簡單休閒，穿着十分隨意，而兩歲的Romee同媽媽一樣打扮精緻，十足十小公主一樣。

備受寵愛。（小紅書圖片）

四太梁安琪抱住小孫女非常開心。（小紅書圖片）

Romee作為掌上明珠，自然備受寵愛，除了被爸爸媽媽輪流抱住之外，嫲嫲四太梁安琪抱住小孫女都非常開心，滿眼寵溺地望着孫女，可見她十分錫Romee。網民紛紛留言生日祝福，但亦有人提出質疑，事緣奚夢瑤囝囝在上個月生日，但奚夢瑤同何猷君都沒有分享任何與兒子生日相關的消息，網民為此留言道：「小明，燊燊生日也要發哦，不要表現太明顯哦，哥哥會吃醋的。」似乎是在提醒奚夢瑤不要偏心，而奚夢瑤就回覆：「還好他沒有小紅書～」幽默回應化解誤會。

奚夢瑤不時Post出母女合照。（小紅書圖片）