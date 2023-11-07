翁靜晶詳談港大教授殺妻藏木箱案　揭好好先生都有不為人知的一面

翁靜晶最近開攝YouTube頻道「危險人物2.0」，拍片再談多宗陳年轟動全港的重案。早前詳細講述「模特兒彭楚盈白骨案」後，再於日前拍片談港大副教授張祺忠殺妻藏木箱案，當中更透露不少驚人細節，還有張祺忠鮮為人知的一面。

翁靜晶與徒弟Martin拍片談港大副教授張祺忠殺妻藏木箱案，當中更透露不少驚人細節。（「危險人物2.0」片段截圖）

「教授殺妻案」木箱藏屍轟動全港

發生在2018年的「大學教授殺妻案」轟動全港，香港大學機械工程學系副教授張祺忠，於偉倫堂宿舍與妻子陳慧文口角，最後以電線勒死對方。張把妻子屍體藏進行李箱，由於案發是正值炎夏，屍體迅速散發臭味，張從木材店買來八塊木板，依照行李箱的尺寸製作木箱。之後幾天，張把木箱分別留在露台及大堂某角落，同時製造妻子離家出走的假象，更與女兒到警局報警。

香港大學機械工程學系副教授張祺忠。（資料圖片）

港大黃克競大樓滿佈濃烈屍臭味

張祺忠回到家將屍體移至自己黃克競大樓的辦公室，在搬運時又放上爐具和微波爐以作掩飾。數天後警方在到達偉倫堂及其辦公室進行調查，警方途經張祺忠辦公室，聞到濃烈臭味，而揭發藏著妻子屍體的木箱。當年有傳媒報道，張祺忠辦公室走廊充斥濃烈屍臭味，在該樓層中央冷氣的出風口，亦不斷吹出陣陣難聞氣味。

張把妻子屍體藏進行李箱，其後從木材店買來八塊木板，依照行李箱的尺寸製作木箱。（資料圖片）

在衝動下殺死妻子的張祺忠被捕，案件在高等法院審訊時，揭開張與妻子結婚30年來經常遭妻辱罵，因不堪長期受言語暴力，才一時犯案。雖然有350朋友舊生等求情，指張是好好先生。不過翁靜晶在片段中提到，張活躍於政治議題，而在維權方面都會站在最前線，亦會表達個人意見，原來看起上來很和善的好好先生，亦有激烈的一面。

翁靜晶在YouTube片段中揭開張不為人知的一面。（「危險人物2.0」片段截圖）

案發前性情大變？

當時陪審團已否定張因精神失常或受激怒而殺人，最後謀殺罪成，判處終身監禁。然而，翁靜晶就提兩個新角度。首先，張祺忠在殺妻幾個月前因細菌感染大病後性情大變，被太太長期責備時開始作出反駁。其後，就是去到案發時，有指張的姨仔（即死者陳慧文的妹妹）亦在家中，同時張在睡覺時半掩房門，而姨仔看到張壓在死者身上，以為兩人在親熱，所以並沒有理會。加上案發當晚，張表示太太再度羞辱自己，證明張很大機會是因一時衝動才犯案。