前TVB「億萬富婆」獲樂易玲黃百鳴到場賀壽　曾為女兒送700萬嫁妝

前TVB「億萬富婆」陳曼娜（Manna姐）72歲生日，在圈中人緣甚廣的她日前已獲薛家燕、樂易玲、林建明、黃百鳴、周文健、梅小青夫婦與及劉培基等人齊齊慶祝生日，眾人在高級餐廳聚餐，大魚大肉擺滿成枱，菜色十分豐盛，大家還一起唱生日歌，現場相當熱鬧！

圈中好友賀壽！（FB照片）

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近年湊孫為樂的陳曼娜外貌依然保持一貫貴氣，皮膚不但白皙兼極光滑。經常在劇中飾演「闊太」角色，而現實中她同樣是圈中出名的超級富婆，身家過億，陳曼娜致富並非靠家境或嫁入豪門而得來，她在離婚之後，並沒有因為自己婚姻失敗而沮喪，反而努力學習投資，靠著自己的投資眼光成功致富，令她成為圈中超級富婆。她除了現住的2,500呎海景豪宅之外，她在多地都有物業，近年她飛往美國探望兒子一家時，即出手近千萬買了兩間海邊屋作投資，而她在東南亞地區亦有不少物業。在女兒出嫁時，陳曼娜更為她送上700萬嫁妝，真是相當闊綽！

陳曼娜曾經表示自己不懂教孩子，自己的育兒方法很簡單，就是由得他們自由發揮，給予他們很大的自由度。（Facebook@Manna Chan）

陳曼娜在女兒早年出嫁時，為她送上700萬嫁妝！（Facebook@Manna Chan）

好幸福！（Facebook@Manna Chan）

陳曼娜曾透露深受眼疾困擾三十多年，令她苦不堪言：「其實喺呢咁多年嚟，我係半盲狀態，因為喺三十年前我去咗做矯正近視嘅手術，點知最後手術失敗，我視網膜脫落咗，視力得返一半，對我打擊好大，唔知將來會係點，每日以淚洗面，對我身心傷害好大，但諗起家人就唯有撐落去，喺呢三十年我視力好差，而且因為咁我經常跌親。結果我搵咗另一個醫生，佢幫我救返隻左眼。」

陳曼娜三十年前做矯正近視手術失敗險盲，雙眼只得半成視力。（梁碧玲攝）