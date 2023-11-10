網民呻《冰上火花》戲份少唔夠喉　王智騫派定心丸預告獻咀騷肌

昇陽娛樂藝人王智騫（Martin）去年參演游泳題材偶像劇《I SWIM》成功突圍，近日再度參與運動題材劇集《冰上火花》，飾演靚仔冰上曲棍球運動員「JY」，與MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）在冰上曲棍球場上一分勝負，令人引頸以待，可是劇集播出九集，Martin戲份仍然不多，有網民對此戥他不值。

王智騫參演《冰上火花》。（電視截圖）

昨晚（9日）播出最新一集，講述Martin在賽場上與Ian交鋒並產生衝突，緊張氣氛一觸即發，令觀眾看得相當肉緊，其後Lokman更極欣賞Martin表現，親自招手誠邀Martin過檔。

同Ian爆衝突。（電視截圖）

回憶拍劇辛酸跑到嘔

對於有網民指Martin戲份少替他不值，Martin坦言自己的戲份在後頭，澄清並非不多：「其實我對《冰上火花》抱有很大期望，我並非戲份不多，而是集中在劇集中後期，大家可以拭目以待！」猶記得《I SWIM》中，Martin以爆肌身材成功吸睛，未知今次在新劇可會再派福利？他笑說：「係會嘅，今次身型會比《I SWIM》更大隻，因為知道要拍《冰上火花》，呢類運動有好多衝撞，所以練大隻啲保護自己；其實除咗呢場之外，仲會有一場咀戲，相信呢場咀戲出嚟感覺會好震撼，亦係我拍電視劇第一次有嘅感情戲。」至於這位咀戲對手是誰？Martin就賣關子叫觀眾坐定定煲劇睇答案。

獲Lokman招手入隊。（電視截圖）

此外，Martin自言有追看《冰上火花》，每晚煲劇令他憶起許多拍攝回憶，其中日前一幕講述「火花隊」輸波後，被教練罰來回跑，Martin指這場戲拍足整整一晚，來回跑足廿個圈：「跑到大家作嘔嘅作嘔，要暈嘅要暈，超級辛苦。」而拍攝這場戲時更是流感高峰期，許多台前幕後均敬業地帶病上陣，Martin亦不畏病魔，專業地完成工作，認真唔話得！