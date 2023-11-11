傳黃日華向昔日緋聞女友關寶慧求婚成功　以10字終極回應

「香港明星足球隊X榕江村超聯隊」足球邀請賽2023今日（11日） 在香港大球場舉行，最終明星足球隊以3比1的成績獲勝。黃日華在接受訪問時表示：「好興奮，係預料之內。其實我哋隊波已經係零七年到而家，同埋聽講踢埋呢場波大球場就會拆，好可惜囉咁靚嘅球場就拆咗！」他續指今次比賽沒有感動，反而是激動的心態更多。

黃日華今日（11日）代表香港明星足球隊出賽 。（葉志明攝）

解釋受傷原因

他解釋是因為比賽一開始時，對方球隊的一名年輕球員導致他受傷，他說：「好嬲因為一開波對住個年青撞埋嚟搞到我大髀傷咗，我嗰陣時同自己講要收下火，已經好多年冇發脾氣。」他直言現在情況還有一點痛，並表示：「抖一兩日就OK啦！」

黃日華在這次比賽當中有一點受傷。（葉志明攝）

傳向關寶慧求婚成功？

提到最近有傳他向關寶慧求婚成功，黃日華開腔回應：「真的該說了，假的不提罷。因為好難阻止呢啲咁嘅新聞發生，成日啲網站都有好多唔係太真實嘅消息，只不過係想博多啲人睇！希望真係唔好咁誇張！」至於被問到有否實質的影響，他搞笑表示：「影響咗我嘅耳仔，成日啲人話打嚟恭喜你結婚啦喎！喂幾時擺酒呀嗰單嘢係咪真㗎！你哋畀時間我信下我嘅為人啦！」他指除了兩張合照之外，已經沒有在其他場合與關寶慧同場出現過。他說：「搞到我都唔好意思再同佢聯絡，我哋冇聯絡好耐，需要啲時間去澄清，畀大家知道嘅真相，大家都係普通嘅朋友，約食飯都約咗10幾年，到我生日大家一齊影張相。」

黃日華被問到傳向關寶慧求婚成功，他開腔以10字回應。（葉志明攝）