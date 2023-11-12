36歲「翻版超蓮」鍾采羲跌晒watt　不止上圍縮水皮膚敏感現紅印

鍾采羲（Iris）於2010年以模特兒出道，期間推出過不少性感寫真集，亦參演過《爛滾夫鬥爛滾妻》、《唐伯虎衝上雲霄》、《賭城風雲III》等電影。她也因為撞樣何家千金何超蓮而被傳媒封為「翻版超蓮」，但是時過境遷，現在經已36歲的她已不在是「十八廿二」，今日（12/11）她出席自家健身室開幕禮時，更稍為有些「走樣」。



鍾采羲（Iris）身材好火辣。（IG@iris_babepig）

鍾采羲（Iris）去夜店遇不禮貌對待。（IG@iris_babepig）

鍾采羲（Iris）接受《香港01》訪問時表示，這間健身室是她的「第二個baby」，早年她和朋友合股開設了一間美容院，而今次就是第二間店舖。她說：「而家流行studio型式，可以喺私人啲地方做運動。我哋有健身，普拉提，瑜伽同產後復蘇，仲有物理治療都有。」她透露，自從疫情後就愛上了健身，所以就透露自身擁有的人脈籌辦了這一家健身室。健身室坐落於銅鑼灣鬧市地帶，鍾采羲笑言因為談攏了一個好價錢，所以租金算不上很貴。她說：「我同另外兩個朋友投資咗過百萬，佔比有大有細。」她透露自已投資了不少。

鍾采羲健身後，身形的確瘦咗好多。（葉志明 攝）

鍾采羲健身後，身形的確瘦咗好多。（葉志明 攝）

鍾采羲透露健身室投資了過百萬。（葉志明 攝）

近睇好明顯見到皮膚好差。（葉志明 攝）

鍾采羲解釋係因為皮膚敏感。（葉志明 攝）

鍾采羲解釋係因為皮膚敏感。（葉志明 攝）

鍾采羲透露疫情前，王晶也有找她去演出，但因為不想隔離放棄香港生意而被迫放棄拍戲機會。（葉志明 攝）

鍾采羲表示，年前染疫後發現身體差了不少，所以就想透過運動強身，自此之後她就愛上了運動。她說：「體型好咗，體態好咗，你會睇到個result。除咗瘦咗之外，仲會令你身形S咗，回復返少女體態，背脊會直啲，patpat會挺，隻腳又會幼啲。」記者問道，上圍會不會「縮水」？她笑言：「你覺得有冇縮咗？哈哈。其實係唔會縮。身體磅數唔會差好遠，但係睇落去就會分別好大。」

鍾采羲瘦咗又健康咗。（葉志明 攝）

鍾采羲瘦咗又健康咗。（葉志明 攝）

鍾采羲瘦咗又健康咗。（葉志明 攝）

記者也問道，為什麼臉多了紅點。她則解釋昨天晚上「食錯嘢」令皮膚敏感。她說：「因為我食物過敏呀，係咪好慘呀？尋晚已經食咗敏感藥，食咗蛋加海鮮，睇嚟我又要做生招牌宣傳美容院。」

鍾采羲。（葉志明 攝）