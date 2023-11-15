冰上火花｜張芷澄信自己可以做阿豆　與Gao、林愷鈴爭住揀柯煒林

林愷鈴拍咀戲當中，Gao同Christie都有喺場外食花生。對於被觀摩一事，林愷鈴就話當時氣氛勁正，所以同柯煒林都輕易投入。（葉志明攝）

《冰上火花》播映兩周，一班年輕演員的表現獲得不少好評，而劇中飾演阿豆嘅張芷澄跟Ian及火花隊成員共同進退，雖然係首次做戲，但表現自然獲網民大讚有潛質。張芷澄（Christie）曾是香港女子冰球代表，拍戲對她來說既緊張又新奇，她說：「導演同講要當每場戲都係最後一場比賽，要全力以赴去做。我覺得阿豆同自己都似嘅，同埋其他artist都有教我入戲，就係每次化妝夾頭髮時我就係阿豆，直髮時係Christie。」

Gao小時候曾學花式溜冰，但與冰球完全是兩回事，她笑言：「支棍又高我，第一次落場有好多冰球員，佢哋幫我哋好多，因為我明明打得廢，但要扮勁。」

首次拍戲，對手係鏡仔，話唔緊張就假，但Christie認為既然導演揀得自己，她亦要相信自己可以做到。Christie在劇中與Ian有不少對手戲，她亦戲透二人會有感情線，但結果如何則堅拒透露，對於Ian早前公開讚賞其表現，Christie謙虛表示：「佢成日都會提點我，因為我唔熟片場，但冰球係自己熟嘅嘢 ，所以有時同大家玩到忘形，佢哋都會提點我。」

張芷澄已簽經理人，準備留在娛樂圈發展，她表示想趁後生咩都試。（葉志明攝）

比起張芷澄同Gao，林愷鈴（Ashley) 自認運動世胞極差，甚至當初試鏡時亦信心不大，而劇中一幕她的游水戲份，更拍到十分灰。「又要游水、又要交戲，嗰場拍到好灰，因為好似俾唔到嘢咁，但後來諗返，我個角色心理狀況都係唔開心。」由於難租場，所以劇中所有泳池戲份，Ashley都要在一日內完成，浸足8、9小時，絕對有苦自己知；而另一場水戲，大隊轉移到長洲進行，拍攝當日落雨，過程一啲都唔容易，Christie表示：「我本身識游水，但唔叻，之前浸親更怕水，嗰場講我衝落去，Ashley要拉住我，不過拍嗰日佢腳痛，所以行得好慢，導演本身話水到腰位就停 ，但啲水去心口位都仲未有人拉我。 」

林愷鈴本身十分靜態，所以當初casting都有啲擔心，不過第二次cast時，已經有埋Ian同柯煒林，導演應該是睇中三人之間嘅化學作用。（葉志明攝）

提到劇中林愷鈴與柯煒林嘅一場冰上咀戲，Gao即時興奮憶述：「我一路睇一路姨母笑， 但唔關咀唔咀事 ，係氣氛好，Ashley好呈現到戀愛感覺，好正。」雖然Gao在劇中感情線係與AK 發展，但如果現實中要揀男友的話，她首推柯煒林：「佢笑起好陽光同埋好helpful，一開始大家未熟時，佢好主動令大家投入件事。」 本身Ashley嘅選擇亦是柯煒林，但因為劇中已擁有，所以Ian成了她的副選：「佢有才華，但埋佢底蘊深厚，劇中因為有百威所以好多嘢大家都無講出口，現實中大家都有呢種化學反應，喺片場我同佢好多時都坐喺度唔講嘢、好靜，但嗰種感覺係舒服嘅。」

Gao最想拍以跳舞為題嘅作品，畢竟公司唔少「舞林高手」。 （葉志明攝）

服裝：Max Mara@maxmara（林愷鈴）、Sandro 、Charles & Keith（Gao）

化妝 : Zoey chin @zoeychinbeauty_official（林愷鈴）、Janice Wong（Gao）

髮型 : Veron Chan @ Impecc（林愷鈴）、Taurus Lee（Gao）

Manicure: Jasmine Chan（Gao）

Stylist: Daniel Cheung（Gao）