49歲梁碧芝與佘詩曼文頌嫻出席婚禮　婚後過闊太生活搭私人飛機

由視后佘詩曼（阿佘）、馬國明、李施嬅、高海寧（高Ling）、王敏奕、何依婷等主演的無綫（TVB）台慶劇《新聞女王》即將登場，超強演員陣容令人期待！近日佘詩曼除了在社交平台密密宣傳新劇之外，日前參加了朋友婚禮的她曬出一張大合照，包括黃宗澤、錢嘉樂、湯盈盈、姚樂怡、文頌嫻、戴夢夢等，當中已淡出演藝圈多年的前亞視女星梁碧芝亦有出席，難得露面的她令不少網民大感驚喜！

氣場十足！（IG@charmaine_sheh）

梁碧芝（左下角）難得露面。（微博@佘詩曼Charmaine）

相中所見，在大合照左下角的梁碧芝，雖然難掩眼紋，但整體狀態不錯。現年49歲的梁碧芝1990年參加亞視《香港美少女大賽》而入行，除了曾擔任《六合彩》主持外，亦有參演《點解阿Sir係隻鬼》系列、《再見艷陽天》、《我和春天有個約會》等，但以演配角為主，最為人熟悉的就是在《我和殭屍有個約會》中飾演「碧加」一角，劇中是山本一夫其中一名殭屍手下。至2001年梁碧芝淡出娛樂圈，之後曾擔任兒童話劇團導師。

1990年參加亞視《香港美少女大賽》而入行。（YouTube影片截圖）

曾在《我和殭屍有個約會》中飾演「碧加」一角。（影片截圖）

梁碧芝老公是金牌經理人朱永龍的胞弟朱永恆，2009年梁碧芝被人在銅鑼灣貼大字報，指她與男性友人Derek過從甚密，但夫妻二人其後澄清，並表示感情穩定。而梁碧芝不時同老公周遊列國，享受陽光與海灘，又曾搭私人飛機出行，過着寫意的闊太生活。梁碧芝亦會相約昔日圈中好友聚會，與文頌嫻、張文慈、郭少芸、周家蔚等相熟，年近半百的她保養得宜，身形亦Fit到漏！

過着寫意的闊太生活。（Facebook圖片）

不時與昔日圈中好友聚會。（微博@張文慈）