「港姐小花」郭珮文讚同黃宗澤拍劇好安心　面對「男神」即過電？

應屆與歷屆港姐們被召集於台慶中表演跳舞、打鼓，季軍王敏慈、郭珮文和鄧凱文三位靚女昨日（13/11）到無綫（TVB）電視城排舞，而郭珮文也穿着標誌性的低胸緊身衫，相當搶眼突出。



季軍王敏慈、郭珮文和鄧凱文三位靚女今日（13/11）到無綫（TVB）電視地排舞。（葉志明 攝）

好熱鬧。（葉志明 攝）

王敏慈（Lovelle）、郭珮文（Juilana）和鄧凱文（Eris）三位接受《香港01》訪問時，直言為了表演感到興奮又緊張。鄧凱文笑言自己舞技較差，所以被安排打鼓，而王敏慈則表演擅長的跳肚皮舞，她說：「好興奮，因為冇參加過TVB大騷。」鄧凱文也說：「好似搵返參選時嘅感覺。」

應屆港姐季軍王敏慈。（葉志明 攝）

季軍王敏慈、郭珮文和鄧凱文三位靚女今日（13/11）到無綫（TVB）電視地排舞。（葉志明 攝）

鄧凱文分享了在岩里島的性感火辣照。(ig@thm____)

季軍王敏慈、郭珮文。（葉志明 攝）

鄧凱文笑言舞技差，表演時可能會甩beat，她說：「如果甩咗，請大家笑就好啦（唔好介意），好彩仲有5日！」王敏慈坦言現在需要中港兩邊走，有表演時就由北京飛到香港，之後就回到北京上學。她說：「台慶之後就返去，台慶就一定要返嚟。之後如果有時間都想拍劇，放學（新年）嘅時候都OK。」她表示，學校有internship計劃，如有需要的話也可以請假拍劇演出。

郭珮文（Juliana）。（葉志明 攝）

郭珮文表示現時於《法證先鋒V》和排舞兩邊走，她說：「第一次拍劇都幾好呀，比想像中輕鬆，都開心。」記對白有沒有困難？她一臉認真的說：「都OK，因為啲台詞唔係特別多，少少啫，都係入門咁樣。」怕不怕被網民批評？她回答：「慢慢嚟，加油！會做得更加好。」談到與黃宗澤合作，她就說：「我覺得同佢合作非常之安心，因為佢好照顧新人。我好迷茫嘅時候佢都會提醒我，發生緊咩事，要做啲咩。」

郭珮文。（Instagram@julianakpm）

她續說：「都會有啲提點，我都會多啲觀察吓佢啲微表情。」黃宗澤有沒有約郭珮文出街食飯？郭珮文聞言就給記者「反白眼」，說道：「講呢啲！梗係冇啦。」

問到黃宗澤有冇「炒牌」郭珮文（Juliana），佢就...（葉志明 攝）

問到黃宗澤有冇「炒牌」郭珮文（Juliana），佢就...（葉志明 攝）

郭珮文近期被力捧。（葉志明 攝）

黃宗澤。（資料圖片）

郭珮文近期被力捧。（葉志明 攝）