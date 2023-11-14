陳百祥霍啟山約聚餐做和事佬　為黃日華挽回民心：香港明星很不錯

現年62歲的黃日華日前在「香港明星足球隊X榕江村超聯賽足球邀請賽2023」中，被對手侵犯跌倒在地，黃日華疑因心生怒氣借滾動身軀向對方伸腳，被罰黃牌。黃日華踢人片段在網上瘋傳，引起大批內地網友不滿，轟其球品差。有見事件發酵，黃日華終拍片數度鞠躬道歉平息事件。

黃日華被搶波後跌倒在地，左腳卻踢到對方球員背脊。（網上片段）

近日有人於社交網上載片段，事實上比賽過後，兩隊球員已相約好聚餐，而陳百祥及香港足球總會主席霍啟山也出席聚餐，做和事佬講好說話，片中氣氛愉快，絲毫不見雙方不快。陳百祥首先表示，沒想過可以贏到比賽，他說：「頭15分鐘我以為會輸三球，我們很有運氣啊！好，下次我們再來踢一次！」

黃日華拍片向球員及網民道歉。（視頻截圖）

之後霍啟山又表示很高興見到貴州村超來港，更坦言希望他們多來港，「香港歡迎你們。」霍啟山稱相信這場比賽只是香港明星足球隊和貴州村超的起點，故未來再機會合作。

陳百祥同霍啟山在聚餐時講好說話。（抖音）

霍啟山稱希望村超多來香港。（抖音）

又稱這場比賽只是起點。（抖音）

片段下雖然仍有內地網民對黃日華踢人舉動不滿，更疑恐嚇道：「黃日華去貴州肯定會走四川路過 我們四川兄弟一定幫你們招呼好」。惟大部分網友認為只是球場上的小磨擦，「說明星耍大牌，更上升到香港不尊重貴州村超球員，企圖往香港內地矛盾里帶節奏，要警惕這種別有用心的言論」。

有網民大讚陳百祥及霍啟山夠大方，成功為黃日華挽回形象，「霍家人很接地氣啊。給霍家也點個讚」、「陳百祥真的沒什麽可黑的，不管從人品，從立場等各方面都很好」、「沒必要黑黃日華 香港這些明星真的很不錯」。

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