何依婷結婚唔大搞盡量簡單 唔會減少幕前工作：佢好支持我嘅事業

TVB台慶月重頭劇《新聞女王》即將播出，而今（14日）劇集就舉行宣傳，一眾演員均有出席。其中，在日前已公布婚訊的何依婷（Regina)就成為焦點，在接受訪問時她對圈外老公讚不絕口，同時透露結婚不會大排筵席，會在香港以外地方舉行簡單的婚禮儀式。

何依婷表示不會大排筵席。（葉志明攝）

在接受訪問時問到Regina為何選擇在此時間公布婚訊，她就開心表示：「其實呢件事唔係突然，我哋一路有安排準備，所以想喺結婚之前通知大家。（會唔會喺香港擺酒？）唔會喺香港擺，因為自己鍾意簡簡單單，唔係特別鍾意好多人大排筵席，所以喺外國搵地方可能同屋企人食餐飯。（外國邊度呢？）都係喺亞洲地方，屋企人有大有細，唔方便搭長途飛機。（會唔會請圈中人？）我諗係少，本來唔諗住大搞。（上緊位宣布結婚驚唔驚影響事業？）我相信公司都明白嘅，我覺得一個演員，其實唔會因為佢結婚而影響佢嘅演藝生涯，人有唔同嘅經歷先演都唔同角色。」而她亦透露在宣布之前已事先告知公司。

何依婷對未來老公讚不絕口。（葉志明攝）

將成為人妻的Regina亦透露了被求婚的過程：「佢約咗我哋成班朋友一齊，一齊去呃我去食下午茶，點知原來係求婚。（香港？）係。（結咗婚會唔會少做幕前趕生B？）唔會刻意減少幕前工作，我覺得BB係上天賜俾我嘅禮物，我覺得隨緣，佢都好支持我有自己嘅事業。」

何依婷表示會在香港以外的地方舉行婚禮。（葉志明攝）

另外，問到父母對未來老公有如何評價時，她就表示：「非常之滿意，因為佢係一個性格好好嘅人，作為佢嘅另一半你會覺得好開心，做朋友都會好鍾意佢，好善良，特別會為人設想嘅人。我身邊嘅朋友全部都對佢讚不絕口，佢真係超級好人。」而他們二人本身認識多年，唯近年多見面慢慢了解才有進一步的發展。

何依婷表示佘詩曼是一位慷慨大方的人。（葉志明攝）

而提到在劇集《新聞女王》中與佘詩曼合作，是不是很緊張？她就表示：「其實開頭係緊張，但其實佢係一個好隨和嘅人，佢已經即刻安排成班演員出去食飯，所以相處落嚟，佢除咗係一位大前輩之外仲係一個慷慨大方嘅人。」還非常感謝對方在劇中的提點，二人合作相當愉快。