江𤒹生AK同高瀬統也合作出新歌　包辦作曲作詞編曲同監製勁有誠意

MIRROR成員江𤒹生（AK）於年初的拉闊音樂會中唱了日本歌手高瀬統也的《どうして》，而原唱高瀬統也見到報道後更轉發表示希望可以與AK合作，AK亦有回覆表示希望將來可以有合作機會。早前高瀬統也來香港開騷時亦有與AK見面，二人一見如故，立即成為好朋友。

陳蕾同AK合唱日文歌《どうして》。（梁碧玲 攝）

高瀬統也亦希望可以快點與AK合作。(ig@takasetoya_hk)

昨日（13日）MIRROR官方平台釋出消息，原來高瀬統也真的要與AK合作了，明日（15日）將會推出日語新歌《白愛》，還留言：「愛著你的過往 如今也成了回憶，再見了 我曾經的愛。」是二人首個合作的作品，高瀬統也更帶著滿滿的誠意與他合作，一手包辦了曲、詞、編及監一職。

高瀬統也真的要與AK合作了。(ig@takasetoya_jp)

高瀬統也亦十分興奮地在社交平台寫下：「香港の親友 江𤒹生 Anson Kong（ @_kisang_ ）と コラボシングル『白愛』デジタルリリースが決定。半年前にAKが『どうして』を香港のステージでカバーしてくれて、それを知った日にすぐ曲が思い浮かんでワンフレーズのデモ音源をAKに送ったことがきっかけでコラボが決まりました。実は6月には『白愛』をレコーディングしていました！AKが僕の家まで来てくれた日が初めて対面した日。彼は自分の仲間達にも楽しく接してくれる最高の人！終わった後は家の近所にある行きつけの居酒屋に彼を連れて行ったんだよ！AK、貴重な機会をくれて本当にありがとう。間違いなく、俺の人生ナンバーワンソングを作ったと思う！」（意思大約是：和香港最好的朋友 Anson Kong 合作單曲《White Love》數位發行決定，半年前AK在香港舞台翻唱《為什麼》，一發現，腦海浮現這首歌，把一句話的示範音源送給AK，所以決定合作。其實6月我們在錄《白色戀情》! AK來我家第一次見面的那天。他是最能讓他的團隊開心的人， 結束後，我們帶他去附近的隔壁小酒館！非常感謝AK給予這個寶貴的機會。絕對覺得我做了人生第一名的歌！）