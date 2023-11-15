專訪｜許廷鏗曾盲目追獎　換個更襟玩方式：有呢個諗法我真係老啦

創立個人唱片公司「自許紀錄」兩年多，一張大碟再加一年一騷，撇除樂壇成績表部份，許廷鏗認為進度已是超額完成，而前提是他已分別擁有過叱咤男歌手的金、銀、銅獎。「拎到之後係咪想拎更多呢？對我嚟講又好似唔係，自己有呢個諗法都幾suprise，我諗真係老啦。」



許廷鏗說上次開騷花太多時間做籌備，導致唱或身形部分都未係最滿意，故今次開騷，希望可以再瘦身一點。（葉志明攝）

用多嘴回饋樂迷

首個戶外騷取名為【SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ】，部份靈感來自一次在日本露營體驗，許廷鏗幾祭典發揮到極致，下午市集、晚上演唱會，市場嘅每個攤位均會與自許紀錄cross-over，這種玩自己的行為，連他也笑言時間係分配唔到，並且需要夾硬嚟，證明老闆總是任性的。「上年個騷以演唱會形式做新碟發佈會，中間我係完全無講嘢，我準備時先發現原來無稿都要度，譬如歌與歌點connect，其實對觀眾質素同訴求都好高，所以今次想回饋返大家，唔需要太多思考，希望睇完係幸福同歡樂。」

許廷鏗本身已將跳舞判為死刑，但KC令佢「重生」。

KC重燃跳舞樂趣

熟知許廷鏗的話，都應該會知道他是何等喜歡講嘢，所以他說去年齋唱其實忍得非常辛苦，亦預告今次會多嘴啲。開得戶外場，想要好氣氛，舞曲似乎不可缺少，為此，許廷鏗找來《造星V》KC排舞，卻想不到有意外收穫。「之前都覺得如非必要都唔好再跳，唔係尷尬， 而係唔自在，而我應定咗嘅嘢係好少推翻，但呢位小朋友有辦法令我跳得enjoy。 譬如我有一個動作，心知佢覺得我做得唔係特別好，佢會叫我試下另一動作，試完佢會話呢個更好；之前《假面具》時，有啲合作過嘅人話我跳舞勁咗，我覺得唔係勁，而係搵到一個啱嘅方式，係幾驚喜，KC真係有啲嘢。」

拎過晒金銀銅男歌手獎，比起唱作人獎，許廷鏗反而想挑戰唱片獎。（葉志明攝）

重心不在追獎

成立「自許紀錄」兩年，許廷鏗以「同路人」形容身邊的合作團隊，由TVB年代已認識。會否擔心同路人因討好老闆而報喜不報憂，或只講好說話？他說：「我都幾肯定我唔係特別需要講啱我嘴形嘅人喺身邊，我希望唔會係睇法上有盲點，亦唔希望封住耳仔，聽自己想聽嘅嘢。」作為獨立歌手，要在頒獎禮上爭取一個上台機會並非易事，但許廷鏗認為自己的重心並不在追獎。「好多人問我係咪想用《一場同學》衝獎，呢個遊戲我以前都玩過，都唔會係咁做，我更在意如果呢隻歌好似《青春頌》可以留低，十年後拎出嚟講同聽，會更有價值。十年後又多一個故事去延續，好似更襟玩，坦白講，好慶幸我拎過，唔係唔恨，但唔係呢間公司做法。唔知幾時會想拎 ，但呢刻無，我諗係隨年齡令心態有所改變。未得到係一定想要，而呢個想要會係幾盲目，到拎到之後係咪想再拎多啲呢？對我來說又好似唔係，有呢個諗法自己都幾suprise，我真係老啦。」

欣宜藉由《一場同學》重返幕前。

期待與欣宜下一個十年

《一場同學》令「神隱」半年嘅欣宜再次出現大眾眼前，許廷鏗認為此曲是她與欣宜的友誼認證，而他亦並非對方的一位過客，二人向來以「異父異母低能巨孖寶」相稱，又何來過客呢？許廷鏗說：「因為前排我同大家一樣都係搵佢唔到，有段時間係擔心佢有事，但呢種擔心係咪變成我可以不斷搵佢到出現為止呢？又唔係，我對佢嘅信心係佢ready就搵返我，而佢真係做到，不枉我呢半年不斷地相信。因為我知佢性格，佢係迫唔嚟，但我又唔覺得佢係會亂嚟，所以俾合適當嘅空間佢，其實係佢提議不如一齊拍MV『與其我出返嚟做商演，不如將呢個moment俾你』好感激 ，唔知點解係我，又唔知點解係佢，一齊期待下一個十年會同佢做啲咩出嚟。」