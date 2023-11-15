TVB台慶｜郭柏妍性感空中瑜伽 都不及呢位扭蛇腰小花搶鏡

TVB為慶祝56周年的《萬千星輝賀台慶》，將於本周日（11月19日）晚在電視廣播城舉行，到時會有逾百位藝人出席演出各種節目與觀眾歡渡大日子。

趕練空中瑜伽賀台慶 郭柏妍體態優美基本功一流

郭柏妍會以Solo姿態表演空中瑜伽，她連日來拍劇現場、電視城及瑜伽教室三邊走，邊拍劇邊為台慶作最佳準備！無綫娛樂新聞台早前走訪郭柏妍練習空中瑜伽現場，身形纖瘦的她極認真地進行排練，除了體態優美、柔軟度、肌肉力量及平衡力均相當好。郭柏妍受訪時透露空中瑜伽比想像中難：「我學咗大概一個星期都唔夠。（有冇受傷？）基本瘀傷實有，但我都係到拍劇試造型著短褲先知大髀後面瘀得好緊要。」

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連日來，逾百名藝人密鑼緊鼓為台慶進行密集式綵排，其中以一眾港姐做主打，集合美感、動感、型格及高難度舞蹈演出的「舞動鼓樂齊飛揚」最為吸睛！多位歷屆港姐會上演肚皮舞及打鼓等不同表演。當中廖慧儀可能是因為有瑜伽底子，跳肚皮舞時其纖腰蛇腰扭動像蛇一樣。

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廖慧儀身材火辣，作風狂野，被封「J2狂野女神」，之前曾因混亂的感情關係遭無綫雪藏，星途差點告終，經過2年多積極洗底後，現時已獲解凍，工作一個接一個，今年更可在台慶節目中演出。

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今年的台慶主題是「留住初心 繼續創新」精神，司儀由汪明荃（阿姐）會率領18位不同年代司儀，亦以「跨越三代」形式合作，陣容包括「殿堂級」代表汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊，「成功接棒」代表麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈，和「新生代」代表則有是屆港姐冠軍莊子璇、J2er上位主持吳兆麟、《聲夢》第一屆畢業生潘靜文及第二屆畢業生彭家賢、東張女神何沛珈，及躋身「獎老」行列的林正峰。

一眾大會司儀嚴陣以待、做足功課，阿姐及陳百祥等更對一班新生代讚不絕口。

這次和「新生代」一起出任主持，阿姐接受無綫娛樂新聞台訪問時笑指氣氛很好，並大讚新生代青出於藍，說：「佢哋好識執生。」陳百祥則打趣謂：「咁樣可以拉低我哋平均年齡。」至於六位新生代代表，則異口同聲表示要訓練自己成為台慶「氣氛擔當」，莊子璇透露有私下向同為港姐出身的師姐馮盈盈取經，並順道交換讀書進修心得。

新生代司儀代表：（左起）彭家賢、潘靜文、莊子璇、何沛珈、林正峰、吳兆麟。

尹光孖中年好聲音演出穿越歌舞劇

這晚的九個表演項目亦是以「初心」及「傳承」為主要內容，由資深藝人率領一眾後起之秀共同演出，包括大都會式歌舞表演Opening、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲sing夢裡人」、「亞洲超星團·熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶（暫名）」及「網絡神曲Nancy Dance」。

熱鬧的大唱跳項目。。

表演項目中以阿姐領軍的「給十年後的我」最為感性，相關環節將挑選初入行、入行10年至50年的代表性藝人細述追夢「初心」，以入行後的起跌及成長。當中藝人有視帝級人馬、歌而優則演代表以及超級綠葉演員。

無綫台慶官方宣傳片自公布有尹光擔任特別嘉賓後，網民反應熱烈兼大呼期待。

另由「中年好聲音」第一季及第二季參賽者攜手演出的「大笪地好聲音」大型歌舞劇也甚有傳承味道，除了有網民千呼萬喚的特別嘉賓尹光客串「玩轉舞台」，吳偉豪亦會以「吳大強Junior」身份現身，與爸爸吳大強一起演出講述吳父昔日追尋音樂夢想之路。