黎明演唱會傷者頭部縫4針　苦主朋友：冀主辦增措施防止同類事件

在11月15日的黎明演唱會第二場上，當Leon唱快歌Medley時，很多粉絲都跟著黎天王一起舞動。一名女Fans拿著手燈又唱又跳時，卻意外擊中前面一位男觀眾頭部，傷者被扑到後流血，要離場送院急救。事件驚動到警方，已經立案處理。傷者的朋友希望主辦單位和紅館可正視問題，不要讓這些事再發生。

男觀眾（藍衫按頭者）意外被手燈擊傷頭，傷口要縫4針。（讀者提供）

傷口在急症室等候時不停滲血 唯有自行到私家醫院

該位者傷者的朋友李先生告訴《香港01》說，當時黎明在唱快歌，他自己站起來看。傷者因為不是粉絲，只是陪他去看，所以一直坐在位上，李先生說：「我突然聽到他（傷者）嗌『呀』一聲，就睇吓佢發生乜事，佢就話被人扑親了。我朋友話後面扑到佢，我問佢：『無嘢嘛？』佢話：『 流血呀。』 我就同佢行出去了，工作人員就帶我們行出去閘外， 畀張凳我朋友坐，聖約翰救傷隊幫他包扎。跟著白車來送我們去伊利沙白醫院。睇完要等，醫院話我們係次緊急需要等好耐，確實我忘記了，大概等了大半小時，我們就自行坐車去私家養和醫院，途中佢個頭仲流緊血。」

傷者抱扎後的傷口依胨滲血。（相片由傷者的朋友李先生提供）

沾滿傷者血液的紙巾。（相片由傷者的朋友李先生提供）

傷者不但傷口痛 還經常回想到受傷時情景

到了養和後傷者縫了4針，並要打抗破傷風素、食抗生素和照X光，然後李生就送傷者回家。傷者現時在家中休息，李先生和他聯絡過，傷者說因為傷口痛，加上「不停想起受傷經過，好驚會被人在後面襲擊，所以瞓唔到。」從李先生提供給我們的相片可見，傷者受傷後臨時用來止血的紙巾滿是鮮血，聖約翰救傷隊包扎後的傷口，亦見到血水滲出紗布外。

李先生說當時現場很黑，所以他不肯定這個是不是涉事手燈。（讀者提供）

涉事女歌迷未有跟傷者了解事故 繼續睇黎明演唱會

李先生說把他朋友扑傷的是一個女歌迷，「當時有位男士過來問乜嘢事，不知是不是想調停，我朋友給他有血的紙巾，他就縮開了。（個女的有無立刻向你朋友道歉？）佢當時有無立刻道歉我聽唔到，因為當時現場都好嘈。個女人的朋友過來在我電話留了個電話號碼，我們沒有亦唔會打那個電話，所以唔知電話是誰的。當時整親無諗咁多，傷口止血要緊，所以就行出去， 個女人無同我哋出去了解件事，仲睇緊演唱會。 」

李先生說擊傷他朋友的女歌迷灾有跟他們離開去了解事件，繼續睇演唱會。

事件交由律師處理 不會私下聯絡涉事女歌迷

李先生說他們己經報警，相信警方會處理，另外指：「我朋友會交由律師去處理這件事，不會私下去找那個女人。」至於扑到傷者的是甚麽燈牌，李生先生說：「我自己睇得唔清楚，應該和你們影到的一樣。」

李先生覺得這次的事和表演者黎明無關。

己私信黎明和A Music 一直沒有回覆

當晚李生立刻在A Music與黎明Facebook私信留言，他說：「一直無人聯絡過我們。我唔想搞大件事，我留言係話唔該你們控制一吓fans ，唔可以畀佢哋帶呢啲嘢入去。我可以share我之前去巴黎睇Madonna， 會有bag check去make sure你個袋無硬物會整到人，連水樽都要打開睇確碓定入面無水，因為驚你掟樽。 香港就無咁樣，啲燈牌係用硬膠做的，真係可以扑到人，依家真係扑到了。」

李先生希望黎門和A Music不會任由事情不了了之。

絶對不是要求賠演唱會門票 只是不能不了了之

李先生說：「我們不是要賠張演唱會票，或畀過另一場我哋睇，這些不是我們目的。 講真張票千幾元不是大數目，畀另一場都要有時間先，我都好忙，現在我朋友受傷就更加不會去了，但他們都唔應該係咁不了了之吖。」

李先生說他不是要求賠演唱會門票。

希望正視問題原因 防止同樣事件再次發生

李先生是黎明fans，他說：「如果我跳哂舞俾人撞到係我抵死，我朋友被我捉佢陪我睇，佢坐喺度睇竟然受傷，令我更加不好意思。」作為黎明粉絲，李生覺得責任不在演出者，說：「係主辦同紅館，應該有措施防止以後再有這些事發生。」

主辦方曾回應《香港01》 願傷者早日康復

而其實在演唱會翌日，《香港01》曾聯絡演唱會主辦單位查詢事件，發言人公開祝願傷者早日康復，更希望觀眾睇表演時，投入之餘也不忘注意安全。發言人表示：「事件發生後，紅館工作人員已經即時安排傷者由香港聖約翰救傷隊處理傷口。其後，傷者由朋友及醫護人員陪同下，自行上救護車送院治理。主辦單位呼籲觀眾欣賞節目表演期間注意安全，並祝願傷者早日康復！」