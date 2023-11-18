萬千星輝賀台慶｜天王級人馬驚喜現身　憑剪影網民估係呢一位﹗

《萬千星輝賀台慶》11月19日晚舉行，集合超過200位藝人傾力獻技慶祝56周年台慶，今年台慶為秉承「留住初心 繼續創新」精神，除18位大會司儀汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊、麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈、莊子璇、吳兆麟、彭家賢、何沛珈、林正峰及潘靜文以「跨越三代」形式合作主持外，九大表演項目亦以「初心」及「傳承」為主題，包括大都會式歌舞表演Opening、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲sing夢裡人」、「亞洲超星團·熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶」及「網絡神曲Nancy Dance」。



炎明熹近日雖然又要忙工作、又要忙讀書，但係台慶咁大件事，佢梗係幾忙都要鼎力支持啦，仲要再度獻唱當年參賽時，第一首成功走紅金曲《守望麥田》。

天王級人馬曾為無綫拍攝不少經典劇集

台慶又點少得大型歌舞表演？！首先有近日因為潮跳網絡Hit爆快歌、人氣持續攀升的家燕姐領軍的「網絡神曲Nancy Dance」。

除了司儀陣容及表演項目，每年台慶最矚目部分還有重量級嘉賓陣容，以及送出獎金and獎品的壓軸抽獎環節。先說嘉賓陣容，除了先前官方宣傳片公布的特別嘉賓尹光及陳慧嫻引發熱議，據知還有三位重量級嘉賓驚喜亮相台慶盛典，其中一位天王級人馬會驚喜現身Opening、圍繞大會主題大談「初心」以及在無綫的成長故事！雖然無綫至今尚未正式公布天王人選，但據知這位天王亮相56周年台慶別具意義，皆因無綫是他踏上天王之路的起步點，曾為無綫拍過不少家傳戶曉經典劇集的他，還曾多次踏上無綫大型綜藝節目舞台，絕對是陪伴無綫及家庭觀眾成長的重要人物。

TVB社交網上載剪影照，網民估係鄭伊健、林峯，但最多人估都係鄭少秋。（IG：@TVBCOMHK）

福祿壽嚟得，梗係要表演扮嘢啦，佢哋話今次嘅目標，應該都係可以喺年尾打入十大風雲人物嘅新聞人物！

東張女神化身Barbie苦練柔軟度 何沛珈晒一字馬

東張女神真係樣樣皆能，何沛珈同王嘉慧幾柔軟，何沛珈個一字馬更加係勁。

Opening 仲會有由一眾女藝人主打嘅Hip Hop Dance，到底近日減肥成功嘅江嘉敏，到時候會唔會贏盡焦點呢？

而為隆重其事，Opening環節絕不馬虎，製作組專誠打造了大都會式的五光十色舞台，並在這個單一環節已出動接近百名藝人，在舞台上不同角落進行不同類型表演，包括動感及青春氣息十足的Hip Hop Dance、充滿爆炸力及肌肉力量的武術表演，及「東張女神」主理的Barbie Show等。另在無綫電視服務逾五十年的汪明荃，將夥拍老戲骨姜大衞，以螢幕CP形式帶領27對經典及近年全新組合的螢幕CP亮相，壓軸登場的則是深受觀眾喜愛的老友記胡楓及羅蘭。大會日前還曝光了「東張女神」的排練片段，同為港姐出身的何沛珈及王嘉慧不約而同施展軟骨功，身形弗爆的何沛珈單是熱身階段已大晒一字馬。

港姐梁凱晴本身有跳舞底。

另外仲有由一眾男藝人主打嘅武術表演，左起：林正峰、徐文浩、鄭衍峰、何廣沛、阮浩棕、劉頌鵬。

留意「台慶密碼」 有機會獲得價值超過HK$5,600福袋

另56周年台慶的獎金and獎品亦相當吸引，除了不止一架名車及六位數字的現金獎，更有56份福袋送給家庭觀眾！家庭觀眾當晚只需留意螢光幕上隨機出現的「台慶密碼」，便有機會贏得價值超過5,600港元的豐富禮品。