林德信與拍拖5年女友完婚甜蜜激吻　婚照細節惹奉子成婚揣測

林子祥與前妻吳正元的兒子，現年38歲的林德信入行以來緋聞不少，自年前與圈外女友Candace拍拖後便修心養性，日前他已經低調與拍拖5年多Candace完婚，正式步入人生另一階段。據悉，作為新老爺的林子祥當然也有出現於婚禮，更在婚禮中大獻歌喉，高歌數曲來祝賀兒子林德信及新抱Candace。

林子祥與華納音樂 (香港)總經理的吳正元（右下二）結婚，育有一子（林德信）及一女（林德懿）。據指昔日林子祥踏進華納面試時，吳正元已對他一見鍾情，兩人後來便相戀並於1980年在美國結婚。！（微博照片）

林德信的婚禮極之低調，之前只得一張婚禮上的照片流出，相中Candace正對着林德信宣讀結婚誓詞，身穿白色婚紗的Candace被指疑似腹部微隆，不禁令人猜測兩人是奉子成婚，雙喜臨門。今日 (18日) 剛榮升做人夫的林德信終於向傳媒發放多張婚禮當天的照片，公布喜訊。當中包括一對新人的出門照，以及穿上婚紗禮服的甜蜜親吻照，兩人都流露出幸福燦爛的笑容。

早前流出林德信的婚禮照。(網上圖片)

林德信寫道：「 11-16-2023，在親愛的家人，親戚，前輩及朋友見證下，我和Candace 結婚了, my next chapter. 我覺得自己好幸運，可以有一班好close的朋友幫忙完成我的婚禮。同時可以和所有最愛的家人一齊食飯一齊唱歌，享受了一個溫暖，充滿愛和笑聲的晚上。我很開心，感恩，幸福。我和Candace 收到最好的禮物。A Magical night. 我們會更努力工作，多謝大家的祝福 #愛的理由」。

林德信已正式成為人夫。

從一對新人的出門照可見Candace腹部被二人緊牽的手遮掩着，另一張兩人親吻照亦可見Candace將手擋在肚前，疑似腹部微隆的她再次惹來懷孕揣測。另外，雖然林德信表示他和太太結婚當日是與最愛的家人一起共度了開心的晚上，但就沒有發放他家人出席婚禮的照片，未知林德信的生母吳正元可有與繼母葉倩文同場。