尹光想參加叱咤頒獎典禮 真情剖白：唱咗53年從來未試過入圍

74歲尹光自昨日公布入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強，隨即成為網民關注熱話。他今日（18日）現身西九文化區出席音樂會，獻唱新歌《Dear Myself》、《荷里活》及《少理阿爸》，吸引全場觀眾尖叫兼喝采。他接受訪問表示：「我啲戶外騷比較少啲，通常搞演唱會都係室內多啲！」他繼續指剛剛表演時聽到歌迷全場大合唱。

74歲尹光今日（18日）現身西九文化區出席音樂會，獻唱新歌《Dear Myself》。（張祖銘攝）

74歲尹光自昨日公布入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強，隨即成為網民關注熱話。他今日（18日）現身西九文化區出席音樂會，獻唱新歌《Dear Myself》、《荷里活》及《少理阿爸》，吸引全場觀眾尖叫兼喝采。他接受訪問表示：「我啲戶外騷比較少啲，通常搞演唱會都係室內多啲！」他繼續指剛剛表演時聽到歌迷全場大合唱。

尹光坦言從來未參加過叱咤頒獎典禮。（張祖銘攝）

提到入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強，他表示：「好多謝投我票嘅朋友，我心裏面覺得攞咗獎就得啦！到時再唔再入到三強好或五強都好，都已經好滿足！」被問到若果未能夠入圍五強會否感動失落，他說：「唔會唔會，我一樣咁開心！我已經覺得自己好好。」講到幸運再入圍是否第一次參加叱咤頒獎典禮，他直言：「我唱咗53年，從來未試過入圍！」至於是否已經被邀請會參加當天盛會，他表示：「未有，如果邀請我，我一定會去。」

講到過往唱歌生涯多年，會否覺得因為外界普遍認為推出的歌曲比較低俗，所以未能獲得電台主持人歡心而失去獎項，他說：「咁我又唔覺得喎！好多人話我尹光以前低俗，但係而家就轉變啦！依家就話好聽，唔會覺得低俗，見人哋鍾意講乜就講！」