陳敏之大騷43吋招牌長腿「泰」吸睛　網民竟為她兒子呢樣嘢擔心

最近有份客串無綫台慶劇《新聞女王》的陳敏之，向來有「索腿天后」之稱，雖然年屆44歲及已為人母，但保養得非常好，尤其一對大長腿仍相當煞食。近日天氣轉冷，她卻「反常」火辣起來，在社交平台上載多張泳裝相，認真火辣辣。

陳敏之大騷Fit爆身材。（IG@sharonchanmanchi）

43吋招牌長腿。（IG@sharonchanmanchi）

無論前定后都零贅肉。（IG@sharonchanmanchi）

相中，陳敏之換上兩套換裝示人，在泳池邊大擺甫士，雖然款式不算太性感，但勝在能凸顯她身材高䠷、均勻的身材，無論前定后都零贅肉，加上一對又長又直的43吋招牌大長腿，非常吸睛。陳敏之當然也沒有忽略兒子雷子樂，兩母子在泳池享受親子時光，玩得非常開心。

陳敏之當然也沒有忽略兒子雷子樂。（IG@sharonchanmanchi）

兩母子在泳池享受親子時光，（IG@sharonchanmanchi）

雷子樂大個了很多。（IG@sharonchanmanchi）

原來陳敏之上個月與家人去了泰國曼谷渡假，她寫道：「終於整理好旅行的照片，十月的時候，我們去了曼谷渡假，今次帶埋媽咪去，當然佢唔會比我post佢嘅泳衣照..哈哈哈！真係好鍾意Hea住玩嘅旅行，自然醒，吃喜歡的，同陽光玩遊戲，按摩+ shopping，充完電再返嚟搏殺，感恩大家都健康回來，下次再玩過。」

陳敏之身形無得輸。（IG@sharonchanmanchi）

網民笑指陳敏之身材那麼好，阿仔日後個老婆好大壓力。（IG@sharonchanmanchi）

照片一出，陳煒、劉佩玥、譚凱琪及黃建東等都忍不住紛紛留言，大讚「Fit」、「靚到爆」、「索」、「索媽呀」等。也有網民則搞笑留言：「第日阿仔個老婆好大壓力，自律少D都唔得！」、「姐的腿比我命長」，非常爆笑。

網民搞笑留言。（小紅書截圖）