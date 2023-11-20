你看不到的TVB台慶｜有地下戀情在電視後曝光?　神秘男坐港姐隔籬

《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19/11）舉行，全場200多位包括李佳芯、陳豪、馬國明、劉穎鏇、郭柏妍等等都有出動，識唱歌的唱歌，跳舞的跳舞，整場氣氛十分之好而節目看點也不少！



人多自然「花絮」多！未開騷前藝員們都要行一轉「紅地氈」。為的並不全是「儀式感」，而是讓一眾美女藝員「鬥靚」，順便又騷一騷贊助商的珠寶首飾服裝。「紅地氈」這個環節其實是兵家必爭之地！

要數今晚「紅地氈」最搶鏡的，必定有一班《東張西望》美女主持。（林迅景 攝）

要數今晚「紅地氈」最搶鏡的，必定有一班《東張西望》美女主持，其中除了出名身材突出的梁敏巧低胸大騷「quali」，平時密密實實的「貓仔」黎寬怡也來了一個「絕地大反擊」！她接受《香港01》訪問時，就表示是次超震撼的視覺效果全靠服裝間姐姐「幫手托出嚟」。她更笑言因為平日一班「東張」同事一向性感，所以今次也要與她們平起平坐。不過今次「貓仔」黎寬怡何止平起平坐，簡直是搶盡風頭！

「貓仔」黎寬怡之「絕地大反擊」！（葉志明 攝）

何沛珈唔打底。（林迅景 攝）

半場完就換咗另一套，唔通怕一廠太凍？（林迅景 攝）

另外今次台慶身兼主持的何沛珈衣着也是平凡中突顯不平凡，側面透視，原來她為了美觀而選擇不打底。她接受《香港01》訪問時，就表示下身涼浸浸，要黐膠紙防走光，說道：「都頗為凍㗎！」係咪好有幻想空間呢？

陳瑞菱都十分有睇頭。（林迅景 攝）

其餘「東張女神」衣着也十分有看點，例如「紅地氈」過後，正在忙於打卡影相的廖倬竩和陳瑞菱...

廖倬竩。影相一定要攞最靚角度，係咪？（林迅景 攝）

除了一班《東張西望》主持，張曦雯也是攝影記者們的目標之一！無他的，每次出場例必盛裝華麗登場。細心一看，原來今年有4位工作人員全程陪伴左右，有髮型師、化妝師、造型師和助手。

張曦雯有4位工作人員陪同。（林迅景 攝）

張曦雯接受《香港01》訪問透露，身上所穿以及飾物都是著名時裝品牌Versace，又難怪會咁多人陪同。

張曦雯穿上名牌贊助，真係好靚！（林迅景 攝）

《中年好聲音2》參賽者劉可都忍唔住搵張曦雯合照。（林迅景 攝）

《中年好聲音2》參賽者劉可都忍唔住搵張曦雯合照。（林迅景 攝）

炎明熹（Gigi）「排場」好勁。（林迅景 攝）

炎明熹（Gigi）貴為TVB歌唱新星，待遇自然是非一般。何解？現場「紅地氈」部分總共有5位工作人員陪伴。當炎明熹等待傳媒的時候，就會有專人為她蓋上外套防止保暖，由下圖可見，原來也有專人幫她攜帶水壺、梳化用具，絕對是「一姐級」照顧待遇。

有專人照顧炎明熹（Gigi）。（林迅景 攝）

有專人照顧炎明熹（Gigi）。（林迅景 攝）

有專人照顧炎明熹（Gigi）。（林迅景 攝）

呢個位真係愈企愈凍。（林迅景 攝）

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陳浚霆十指緊扣拖着古佩玲離開。（陳順禎 攝）

《愛．回家之開心速遞》有不少對CP，雖然「風少」陳浚霆和「神婆June」古佩玲在劇中並不是情侶CP，但現實中兩人的緋聞卻傳得十分火熱。節目完騷後，《香港01》就影到陳浚霆十指緊扣拖着古佩玲離開。真的是「有圖有真相」。

劉佩玥的衣着同樣十分震撼。（陳順禎 攝）

「紅地氈」部分繽紛，其實場內都不差，事關記者席設在較高位置，一眼關七會見到非常多養眼鏡頭，又例如，劉佩玥的衣着同樣十分震撼...

工作人員跟排位紙「執位」，確保大家企啱。（陳順禎 攝）

蔡思貝和陳展鵬不停印汗。（陳順禎 攝）

節目結束後，一眾小生花旦，藝員都要企定定影大合照。不要以為一線藝員就有優待。陳豪、陳展鵬、蔡思貝、張曦雯也要乖乖企定等待「發落」。蔡思貝和陳展鵬不停印汗。

陳星妤的衣着為吊帶裙加上tub-top設計，相當性感！（林迅景 攝）

當晚陳星妤的衣着為吊帶裙加上tub-top設計，相當性感！所以下圖可見有助手替她檢查有沒有「走光」。

有助手替陳星妤檢查有沒有「走光」。（葉志明 攝）

眾所同知，觀眾席第一排是重要位置！往往都是TVB高層的重要位置。今年台慶備受關注的王怡然、莊子璇、王敏慈都有出席並被安排坐在高層樂小姐、珍姐附近，值得一提的是下圖中應屆港姐亞軍王怡然右手邊的「神秘男士」。

應屆港姐亞軍王怡然右手邊坐了一位「神秘男士」。（陳順禎 攝）

電視截圖中可見，這位西裝型佬坐在了「全場最令人羨慕的位置」港姐亞軍王怡然和季軍王敏慈中間。其實，這位「神秘男士」並不是TVB的高層，而是「鄰住買」CEO 岑廸贊。根據事後研究，其實岑廸贊所坐的位置本屬於冠軍莊子璇，可是莊子璇當晚需要擔任司儀，所以在某些鏡頭中就會「吉位」。理想當然地，坐在後排的岑廸贊就被安排坐在這個位置「填滿」鏡頭。哎，真係好幸福呀！

這位西裝型佬坐在了「全場最令人羨慕的位置」港姐亞軍王怡然和季軍王敏慈中間。（ 《萬千星輝賀台慶》截圖）

咩叫「高下立見」？可能係咁...（陳順禎 攝）

曾志偉好認真睇大家做緊乜。（葉志明 攝）

港姐們排排企。（陳順禎 攝）

今晚網民真係要多謝麥美恩。（葉志明 攝）

港姐冠軍林鈺洧好似等影大合照等得好唔耐煩。（陳順禎 攝）

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