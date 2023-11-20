尹光宣布53年首次收到叱咤入場券　透露裝扮：搵啲靚啲潮啲嘅衫

74歲尹光昨日（19日）現身將軍澳電視城出席《萬千星輝賀台慶》擔任表演嘉賓，他接受訪問表示：「都好耐冇返嚟啦，都應該幾多年，疫情都幾年啦！我以前都係TVB有約嘅，都續咗幾年約，跟住就一路唱歌，間中都會上TVB玩，娛樂嘅嘢。」他繼續指這是第一次參加台慶，並表示：「原來係咁好玩，原來要預備好耐，幾個月功夫去準備，跳舞跳得好齊整唱歌唱得好好聽。」

尹光今日（19日）現身將軍澳電視城出席《萬千星輝賀台慶》擔任表演嘉賓。（張祖銘 攝）

講到觀眾只是唱了幾首歌不夠喉，他直言：「唔夠喉就聽我演唱會，啲飛難買下一次就開多兩場。」被問到是否已經計劃開Part 2，他表示：「因為而家搞緊世界巡迴演唱會，公司已經幫我接咗出埠去美國、內地及澳門等，開幾多場就公司決定！」

尹光希望接拍TVB電視劇。（張祖銘 攝）

講到會否考慮多回巢TVB工作，他說：「我同志偉哥哥（曾志偉）講咗㗎啦！叫我返嚟玩我鍾意玩㗎！」至於對方是多久之前發出邀請出席台慶，他笑言：「都一個月前，要返嚟排練！」被問到會否考慮接拍TVB電視劇，他說：「一定會有興趣，但要畀啲有角色我去做就得㗎啦！行嚟行去入返去嗰啲就唔好啦！最起碼都要有對白，一句就少啲。」

尹光正在煩惱出席叱咤頒獎典禮衣着打扮。（張祖銘 攝）

提到入圍叱咤頒獎典禮男歌手十強，他說：「我睇到，入到十強我已經好滿足啦！如果再入到五強我真係唔夠膽諗。」至於誰最大競爭對手，他表示：「我唔夠膽諗，我只不過係一個普通歌星，十強嘅競爭對手都好勁，我就係好普通。」被問到到時會否出席頒獎典禮，他直言：「無論得獎唔得獎都要去撐吓。（是否準備好戰衣？）未呀要慢慢搵，叱咤要搵啲靚啲潮啲嘅衫，要HIGH啲！」講到是否已經收到入場券，他直言：「暫時應該公司收咗啦！」