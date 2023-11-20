非份之罪｜蘇韻姿入劇組正式「解凍」：會好珍惜呢次機會

蘇韻姿今日（20/11）於電視城出席新劇《非份之罪》開鏡拜神，她在其中一個單元「危險遊戲」中飾演一位網紅，是一單案件的人證。蘇韻姿說：「我覺得最難嘅係角色只有24歲，比我真實年紀細少少，我就要去諗點樣做到呢個感覺。同埋呢個角色是比較正經少少，我就驚正經嘅時候，演繹出來會成熟咗，所以我依家搵緊個平行點。」蘇韻姿又指這類有查案元素又帶神秘感的戲種是她未試過，同之前演《愛·回家之開心速遞》輕鬆、搞笑的戲份截而不同，希望帶到新感覺給大家。



蘇韻姿劇中飾演網紅。（葉志明攝）

好多觀眾都想知蘇韻姿幾時返《愛回家》。（截圖）

從離開《愛·回家之開心速遞》至今再次入劇組，蘇韻姿坦言都有一段時間沒有拍劇，但這段期間發現自己真的很喜歡演戲，「希望嚟緊呢次可以好好把握，亦都會好珍惜呢次機會，做好自己。」問到之前被傳開工經常遲到激嬲高層珍姐（曾勵珍），今次會否提早到？蘇韻姿相信每個人都有自己做得不夠好的位置，最緊要知道自己不足之處，跟住努力改進。今次入劇組是否代表正式「解凍」？蘇韻姿直言：「呢啲要問返公司，我都唔知正唔正式，但感恩今年公司都有畀唔同嘅機會我。（最想重返《愛·回家之開心速遞》？）我都好掛住大家，但專注好目前嘅工作先，之後嘅嘢隨緣。」

蘇韻姿表示沒有拍劇這段時間，發現自己真的很喜歡演戲。（葉志明攝）