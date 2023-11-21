專訪｜王智騫屢拍運動劇原來係運動白癡：以前淨係入過朗誦隊

初次跟王智騫（Martin）見面後，腦裡冒起兩個字——反差，以往睇他的演出，總覺得他有種細佬、鵪鶉的感覺，就是那種會激起人保護慾的弟弟，與他一身大大隻的肌肉甚至有點違和，他說自己在家中是孻仔、在公司又備受照顧，以往的確是這種習慣依賴的人，不過自從經歷過中央戲劇學院兩年洗禮，他變得更堅強。另一個反差，是每當大家見到《冰上火花》中Martin飾演的JY在冰場上揮灑自如，加上他過往在iSWIM中都飾演泳隊成員，以為他大大隻必定是運動健將，他竟爆出一句：「我係運動白癡，以前淨係入過朗誦隊。」

服裝：maisonmargiela、louboutinworld

形象：Dom Cheung

化妝：Agnes Yeung

髮型：AL Leung



Martin今次的角色JY是曾遭受欺凌，因而變得比較冷漠、寡言、不擅溝通、不信任人。（胡凱欣攝）

不知道大家有沒有混淆冰球和冰上曲棍球，沒錯，原來以為「冰球」是「冰上曲棍球」簡稱，但原來根本是兩種運動，實在多得Martin讓大家長知識，他說：「拍之前我連個名都叫錯，我以為冰球係冰上曲棍球，但係冰球係冰球，冰上曲棍球係冰上曲棍球， 係兩種運動嚟。冰球個波係一個餅，冰曲係一個波，冰曲個人數參與係多啲，冰球就係五打五。」

他覺得最大挑戰是感情戲，因為他在情場被當作後備，幸好現實中未遇過這種情況。（受訪者提供）

Martin現時已經勁到可以去打比賽，但他就自言，「運動白癡」這個朵不是謙稱，他最初打到一仆一碌，更要自己再補堂接受私人訓練，「本身以為自己都溜過冰，但係嗰啲玩玩吓嘅溜冰同真係喺冰場上打Ice Hockey係差別好大，第一堂Training已經跌到第二日要針灸，又驚拖後腿，所以就自己再補班，我由《I SWIM》開始同其他人水平已經爭好遠。」不求拍得住職業球員，至少希望大家從鏡頭上見到Martin可以講得出一句「似模似樣」，為此，他同時進行劇組和私人訓練，一星期至少兩堂，上了十幾堂終於有成就。

自從參與《冰上火花》後，Martin和其他演員及球員組成「Crew」，更在冰球比賽贏過冠軍！

早前Martin預告過今次他奪去了另一位演員的螢幕初吻，原來就是馬檇鏗Roberto。（Instagram：mar.tin.wong）

訪問那天Martin帶了整套冰球裝備過來，望落都頗重，不過他說最辛苦絕不是揹著沉重裝備打波，反而是濕疹和哮喘病發，每拍幾個鏡頭就要去聞藥，他說：「着晒啲Gear係好熱，但係場地好凍，啲汗不停出完又噏住，當其時有好多一撻撻嘅濕疹，睇醫生都覆診咗好幾次，搽埋類固醇先好返，加上我本身有哮喘，拍幾個Take就要衝過去個Bench聞藥。正常氣管熱會膨脹，但係四圍嘅空氣係冰嘅，因為真係好凍，好似喺雪櫃咁，氣管會好敏感。」

Martin拍《冰上火花》期間，又濕疹又哮喘，相當辛苦。（胡凱欣攝）

睇Martin的社交平台，他DSE都未考已經做模特兒，幫維他奶、嘉頓等品牌拍廣告，問是否細細個已經好靚仔成為風頭躉，他笑言：「我唔覺得特別標青嘅，我只可以講對鏡頭靈敏度比人高少少。」雖然17歲已經簽公司，不過求學時期的他未諗過做藝人，當時機緣巧合做Model也只不過抱住賺外快心態，自己私下反而只會埋頭苦幹畫畫，想做Art Director、時裝雜誌小編又或者品牌採購等等，總之就不是幕前，直至有次經理人叫他去電影試鏡，又竟然一擊即中，他才慢慢解鎖了演員之路，更表示：「而家開始覺得唔做呢樣嘢都唔知做咩好。」

Martin中學還未畢業已開始接拍廣告。（Instagram：mar.tin.wong）

為了做好演員這份工，Martin不但跟廖啟智學過戲，更曾赴中央戲劇學院進修，三個月內以每星期六天、朝九晚六的時間去速成學戲，「都幾Chur，頭兩三個月咁密集去上堂，可以話等於兩個Sem嘅鐘數。」他坦言最大危機是語言問題，當時班上全都是內地同學，只得他一個非本地人，自己普通話又講不好，實在難以適應，「佢哋追求嘅咬字非常之嚴謹，你讀錯就要出去讀10次、20次，唔可以入嚟，直至讀到啱為止，所以我日日喺度練。」幸好他性格外向，即使語言不通，對融入圈子都冇太大困難。

Martin說很希望挑戰文藝片，最渴望跟許鞍華導演合作，但他亦知道要再進修自己，有足夠底子才可勝任這個機會。（胡凱欣攝）

Martin在內地足足留了兩年，本身是家中孻仔的他，以往在經理人公司又受盡照顧，無端端一個人離鄉別井兩年去另一個地方進修、拍劇，以為他會很孤獨、思鄉，他卻對當時的一人生活非常雀躍，也驚見自己成長之快，「嗰兩年大得好快，自己住、自己入劇組、自己上堂，我覺得我個人Tough咗！」他說以前在香港，知道有什麼事都有公司代自己交代、與其他人接洽，去到異地反而變得樂意行第一步跟別人交流，不再鵪鶉，「我幾Enjoy自己一個去面對問題，咁樣先發現原來我搞得掂好多嘢，冇想像中咁依賴我屋企人、我朋友，原來我都幾識得照顧自己同埋幾識得拆彈！有啲嘢唔發生你唔會知，你只會預設左啲嘢先，我都有擔心過，但係去到發現原來我OK，之後就覺得好開心。」